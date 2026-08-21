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  3. Сестри Стоеви гневни на федерацията: В България никой не ни осигури нужните спаринги

Сестри Стоеви гневни на федерацията: В България никой не ни осигури нужните спаринги

  • 21 авг 2026 | 08:51
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Сестри Стоеви гневни на федерацията: В България никой не ни осигури нужните спаринги

Габриела и Стефани Стоеви не скриха разочарованието си от отпадането си в третия кръг на Световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Петкратните европейските шампионки бяха спрени на осминафиналите от световни тешампионки от Париж 2025, олимпийски вицешампионки от Париж 2024 и поставени под №1 поставените под номер 1 Шън Шу Лю и Нин Тан (Китай) с 16:21, 18:21.

Сестри Стоеви загубиха от олимпийските вицешампионки на Световното в Индия
Сестри Стоеви загубиха от олимпийските вицешампионки на Световното в Индия

След края на участието си в надпреварата на двойки жени Габриела и Стефани се оплакаха, че никой в България не е направил нищо, за да им осигури адекватна подготовка с добри спаринг партньори.

“Световното първенство приключи за нас на осминафинал. Разочаровани сме. Ядосани сме. Не защото не дадохме всичко от себе си — напротив, дадохме сърцето и душата си на корта. Но за пореден път „късметът“ не беше на наша страна.

Три седмици преди Световното трябваше да заминем, защото в България отново нямаше с кого да се подготвяме и никой не ни осигури нужните спаринги, за да достигнем нивото, което показахме след тези три седмици подготовка в чужбина. За да бъдеш сред най-добрите в света, трябва да имаш условия да се подготвяш като най-добрите в света. Толкова е просто.

Стефани и Габриела Стоеви след отпадането на Световното: Загубихме, боли и сме разочаровани, но няма отказване
Стефани и Габриела Стоеви след отпадането на Световното: Загубихме, боли и сме разочаровани, но няма отказване

За нас летният сезон приключи. Прибираме се, поемаме въздух и започваме подготовка за новия есенен сезон. А той няма да е никак лек — предстоят още много турнири, много битки и много възможности да покажем кои сме. И ще го направим.

Благодарим на нашия физиотерапевт Янислав Петков, на нашето семейство и на всички вас, които сте до нас и ни подкрепяте до днес.

Понякога резултатът не показва колко си дал. Ние знаем колко дадохме. И това тепърва ще ни направи по-силни”, написаха сестри Стоеви във Фейсбук.

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