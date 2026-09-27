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Десетки спортове и много движение на #BeActive Селище и Нощ на спорта пред НДК

  • 27 сеп 2026 | 11:21
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Десетки спортове и много движение на #BeActive Селище и Нощ на спорта пред НДК

Пространството пред НДК бе превърнато в място за спорт, движение и срещи с едни от най-успешните български спортисти, благодарение на #BeActive Селище на спорта и #BeActive Нощ на спорта.

Двете събития са част от Европейската седмица на спорта #BeActive 2026, организирана от Министерството на младежта и спорта. Демонстрации и разнообразни активности дадоха възможност на посетителите да опитат десетки спортове и да се включат активно в програмата.

В #BeActive Селище на спорта над 40 спортни федерации, клубове и организации представиха своята дейност. Посетителите се срещнаха с треньори и състезатели, научиха повече за различните дисциплини и имаха възможност сами да изпробват част от тях.

„Благодаря на нашите партньори, които станаха част от инициативата и дадоха възможност на посетителите да се докоснат до толкова различни спортове. Това е и основната идея на #BeActive, а именно всеки да намери своя начин да бъде активен“, заяви заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова.

Програмата продължи с #BeActive Нощ на спорта, която съчета демонстрации, атрактивни изпълнения и музика. Сред специалните гости бяха сребърната олимпийска медалистка по художествена гимнастика Боряна Калейн, световната вицешампионка в многобоя по художествена гимнастика Стилияна Николова, световният вицешампион по бокс Рами Киуан, футболистът Ивелин Попов, европейският рекордьор до 23 години на 60 метра Христо Илиев и параатлетките Стела Енева и Йоанна Михайлова.

„Вдъхновявайте се от големите български спортисти. Не е необходимо всеки да стане професионален атлет. Важното е да бъдем активни, да спортуваме и това да се превърне в начин на живот“, обърна се заместник-министър Тодорова към посетителите.

Сред официалните гости бяха заместник-кметът на Столична община Десислава Желязкова и началникът на кабинета на министъра на младежта и спорта Дамян Найденов.

За доброто настроение се погрижиха FYRE, Theo и I.N.I., а водещ беше Деян Славчев – Део.

Европейската седмица на спорта #BeActive е инициатива на Европейската комисия, стартирала през 2015 г. Оттогава Министерството на младежта и спорта я организира в България като национален координатор. Целта е повече хора да открият ползите и удоволствието от движението и да бъдат активни не само през тази седмица, а през цялата година.

Снимка: Министерство на младежта и спорта/Фейсбук

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