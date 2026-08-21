Къртис Джоунс кацна в Милано за прегледите

Полузащитникът на Ливърпул Къртис Джоунс пристигна в Милано, за да финализира трансфера си в Интер. Англичанинът трябва да премине задължителните медицински прегледи и да подпише договор с италианския шампион, предава журналистът Николо Шира.

Според източника, Интер ще плати 30 млн евро за 24-годишния играч, с допълнителни 5 млн евро под формата на бонуси. Ливърпул ще има право и на 10% от потенциалната бъдеща продажна цена на Джоунс. Контрактът ще бъде до 2031 г.

Миналият сезон халфът изигра 49 мача във всички турнири, оформяйки сметка от 3 гола и 3 асистенции. Според Transfermarkt пазарната му стойност се оценява на 35 млн евро.

Очаква се Джоунс да бъде на “Джузепе Меаца” още в утрешния 22 август (събота), за да изгледа отблизо първия мач за сезона в Серия А на “нерадзурите”, който е срещу новака Монца и трябва да стартира от 19:30 часа българско време.

Curtis Jones è arrivato a Milano: ecco le prime immagini del nuovo centrocampista dell’Inter. Domani le visite mediche e la firma 🛬⚫️🔵



🎥 Marta Bonfiglio pic.twitter.com/nUn66rmrSy — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) August 20, 2026

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