Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Къртис Джоунс кацна в Милано за прегледите

Къртис Джоунс кацна в Милано за прегледите

  • 21 авг 2026 | 07:45
  • 708
  • 0
Къртис Джоунс кацна в Милано за прегледите

Полузащитникът на Ливърпул Къртис Джоунс пристигна в Милано, за да финализира трансфера си в Интер. Англичанинът трябва да премине задължителните медицински прегледи и да подпише договор с италианския шампион, предава журналистът Николо Шира.

Според източника, Интер ще плати 30 млн евро за 24-годишния играч, с допълнителни 5 млн евро под формата на бонуси. Ливърпул ще има право и на 10% от потенциалната бъдеща продажна цена на Джоунс. Контрактът ще бъде до 2031 г.

Миналият сезон халфът изигра 49 мача във всички турнири, оформяйки сметка от 3 гола и 3 асистенции. Според Transfermarkt пазарната му стойност се оценява на 35 млн евро.

Очаква се Джоунс да бъде на “Джузепе Меаца” още в утрешния 22 август (събота), за да изгледа отблизо първия мач за сезона в Серия А на “нерадзурите”, който е срещу новака Монца и трябва да стартира от 19:30 часа българско време.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Бетис се подсили с нападател на АЗ Алкмаар за битките с Бетис

Бетис се подсили с нападател на АЗ Алкмаар за битките с Бетис

  • 21 авг 2026 | 04:53
  • 1477
  • 2
Мусиала пропуска Суперкупата, но в Байерн го очакват за старта на Бундеслигата

Мусиала пропуска Суперкупата, но в Байерн го очакват за старта на Бундеслигата

  • 21 авг 2026 | 04:35
  • 1346
  • 0
Форест и Палас искат халф на Фиорентина

Форест и Палас искат халф на Фиорентина

  • 21 авг 2026 | 04:21
  • 1751
  • 0
Роналдиньо след пристигането в Равена: Много съм щастлив да бъда тук

Роналдиньо след пристигането в Равена: Много съм щастлив да бъда тук

  • 21 авг 2026 | 04:12
  • 2834
  • 0
Нюкасъл налива милиони в тренировъчната база

Нюкасъл налива милиони в тренировъчната база

  • 21 авг 2026 | 03:57
  • 1911
  • 0
АЕК подписа с бившия на Болоня и Каляри преди реванша с Левски

АЕК подписа с бившия на Болоня и Каляри преди реванша с Левски

  • 21 авг 2026 | 02:18
  • 2106
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Днес всичко се обърка! ЦСКА с тежко поражение в Крит след куп пропуски, нелепа дузпа и червен картон

Днес всичко се обърка! ЦСКА с тежко поражение в Крит след куп пропуски, нелепа дузпа и червен картон

  • 20 авг 2026 | 22:56
  • 170429
  • 1396
Христо Янев: Трябва да играем по-умно в такива мачове! Във футбола стават всякакви чудеса

Христо Янев: Трябва да играем по-умно в такива мачове! Във футбола стават всякакви чудеса

  • 20 авг 2026 | 23:21
  • 25006
  • 178
Черно море и Дунав откриват кръг №6 в efbet Лига

Черно море и Дунав откриват кръг №6 в efbet Лига

  • 21 авг 2026 | 07:10
  • 2729
  • 6
Вальо Илиев: Те бяха ефективни, а ние - не, но продължаваме да вярваме

Вальо Илиев: Те бяха ефективни, а ние - не, но продължаваме да вярваме

  • 21 авг 2026 | 00:08
  • 10658
  • 44
България излиза срещу Украйна на старта на ЕвроВолей 2026

България излиза срещу Украйна на старта на ЕвроВолей 2026

  • 21 авг 2026 | 06:51
  • 3041
  • 0
Премиър лийг се завръща с много нови лица и същата страст

Премиър лийг се завръща с много нови лица и същата страст

  • 21 авг 2026 | 07:27
  • 2485
  • 3