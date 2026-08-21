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Джеймс Хардън влезе в "Клуба на 500-те милиона"

  • 21 авг 2026 | 10:02
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Джеймс Хардън влезе в "Клуба на 500-те милиона"

Джеймс Хардън се съгласи да остане в Кливланд Кавалиърс още три години срещу договор на стойност 97 милиона долара. Това споразумение го издига до елитно финансово ниво в историята на НБА, тъй като го поставя в ексклузивния клуб на играчите с над 500 милиона долара приходи от заплати. Група, която включва само четирима баскетболисти. Другите са ЛеБрон Джеймс, Кевин Дюрант и Стеф Къри.

Хардън подписва тригодишен договор с Кливланд
Хардън подписва тригодишен договор с Кливланд

Интересното е, че всички те все още са активни и всички са били MVP на годината, като само Джеймс Хардън никога не е ставал шампион.

През 2024 г. ЛеБрон Джеймс, който в момента е на 41 години, стана първият, който надхвърли границата от 500 милиона долара от заплати. Неговите приходи надхвърлят 581 милиона долара и след приключване на сделката с Филаделфия 76 се очаква да достигнат около 590 милиона долара.

Джеймс е бил най-добре платеният играч в НБА в продължение на 11 поредни сезона, като е изпреварен само от Къри през 2023/24 г. По-голямата част от състоянието му идва от спонсорства и бизнес сделки, като общите му приходи се оценяват на 1,7 милиарда долара.

Що се отнася до 38-годишния Кевин Дюрант, той влезе в този ексклузивен клуб през 2025/26 г., като спечели 53,2 милиона долара през първия си сезон с Рокетс. Двугодишното удължаване на договора влиза в сила този сезон и се очаква той да получи почти 44 милиона долара през 2026/27 г.

Стеф Къри пък официално ще влезе в клуба в началото на... 2026/27 г. Шампионатът започва на 20 октомври. В него той ще спечели малко над 62 милиона долара.

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