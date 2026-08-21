Хардън подписва тригодишен договор с Кливланд

11-кратният участник в Мача на звездите Джеймс Хардън се е съгласил да подпише нов тригодишен договор за 97 млн долара с Кливланд Кавалиърс, съобщиха негови агенти пред ESPN. Новината идва ден след като Кавалиърс съобщиха, че са взели гарда Пейтън Уотсън от Денвър в размяна, която включваше и ЛА Клипърс.

Хардън, който навършва 37 г. следващата седмица, отказа опция за играч на стойност 42,3 млн долара по договора си по-рано това лято в опит да си осигури многогодишен контракт. Кливланд привлече Хардън от Клипърс през февруари и изпрати Дариъс Гарланд в Лос Анджелис. Той е оформи статистика от средно по 20,5 точки и 7,7 асистенции в 26 мача от редовния сезон за Кавалиърс.

Баскетболистът има средно по 24,0 точки, 5,6 борби и 7,3 асистенции в 1221 мача от редовния сезон (1007 като титуляр) с Оклахома Сити (2009-2012), Хюстън (2012-2021), Бруклин (2021-2022), Филаделфия (2022-2023), Клипърс (2023-2026) и Кавалиърс.

BREAKING: James Harden has agreed to a new three-year, $97 million contract to return to the Cleveland Cavaliers, with a player option and a trade kicker, agents Mike Silverman, Troy Payne and Brandon Grier of Equity Sports told ESPN. pic.twitter.com/b9jnBykly8 — Shams Charania (@ShamsCharania) August 20, 2026

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