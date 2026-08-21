Съмървил изпусна дузпа, но звездният Ал-Хилал взе две от две

Звездният Ал-Хилал оглави класирането в СПЛ на Саудитска Арабия еднолично, след като победи като гост с 3:0 тима на Ал-Файха в първи мач от втория кръг на шампионата. Резултатът откри бившият играч на Лацио Сергей Милинкович-Савич, който се разписа в 3-вата минута, а непосредствено след почивката Султан Мандаш покачи в 46-ата минута. Крайният резултат оформи Насер Ал-Даусари малко преди края с попадение в 88-ата минута.

Победата можеше да бъде и още по-убедителна, но новото попълнение Крисенсио Съмървил, който дойде това лято от изпадналия от Премиър лийг тим на Уест Хам, пропусна да вкара дузпа в 81-вата минута. Това му коства и смяна четири минути по-късно, когато бе заменен от Науаф Ал-Хабаши.

🚨CRYSENCIO SUMMERVILLE 🇳🇱 A MANQUÉ SA PANENKA AVEC AL HILAL ! ❌❌😨😨



PAS DE PREMIER BUT EN SPL ! ❌



80’ | Al Fayha 0 - 2 Al Hilal pic.twitter.com/nwkVZTd049 — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) August 20, 2026

В срещата участие взеха още реномирани играчи като стражът Ясин Буну, централният нападател Карим Бензема, халфът Рубен Невеш и защитникът Тео Ернандес.

Ал-Хилал има две победи в първите си два мача, а в утрешния 21 август (петък) шампионът Ал-Насър гостува на Ал-Рияд. Големият въпросителен за този мач е дали най-сетне в действие ще бъде видян Кристиано Роналдо. Срещата стартира в 19:00 часа българско време.

На следващия ден пък, 22 август (събота), Ал-Таавон с Марин Петков в състава си гостува на Ал-Холуд.



СНИМКА: AlHilal Saudi Club// Imago

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