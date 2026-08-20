Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА е на прага на основната фаза в Лига Европа - на живо от Крит преди гостуването на ОФИ в плейоф от надпреварата
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Олга Попова и Алан Тигиев записаха победа и загуба на Световното по борба до 20 г.

Олга Попова и Алан Тигиев записаха победа и загуба на Световното по борба до 20 г.

  • 20 авг 2026 | 20:13
  • 106
  • 0
Олга Попова и Алан Тигиев записаха победа и загуба на Световното по борба до 20 г.

Тримата български състезатели днес не успяха да стигнат до битка за медалите на Световното първенство по борба до 20 години в Братислава, Словакия. Олга Попова стартира с успех срещу грузинката Нини Цицвидзе с 6:1, но на осминафиналите претърпя поражение от рускинята Должон Цингуева с 6:10 в категория до 57 килограма. Съперничката ѝ също загуби и българското участие завърши.

Победа и загуба записа и Алан Тигиев, след като преодоля моголеца Билгундалай Пуревдагва с 13:4 в категория до 86 кг на свободния стил, а после отстъпи с туш пред Махмад Абазаде (Азербайджан). Противникът му също не стигна финала и Тигиев отпадна.

Ердал Галип също не успя да продължи в категория до 61 кг.

В петък излизат други трима родни представители - Ник Дойчинов (57 кг), Александър Делчев (65 кг) и Григор Чернаков (92 кг).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Рение де Ридер изпрати сериозна заплаха към Роман Долидзе

Рение де Ридер изпрати сериозна заплаха към Роман Долидзе

  • 20 авг 2026 | 16:15
  • 520
  • 0
Карлос Пратес разкритикува Махачев: Той е скучен

Карлос Пратес разкритикува Махачев: Той е скучен

  • 20 авг 2026 | 16:02
  • 416
  • 0
Бивш съперник на Дипчиков ще се бори на RAF 14

Бивш съперник на Дипчиков ще се бори на RAF 14

  • 20 авг 2026 | 11:26
  • 993
  • 0
Хенри Сехудо ще дебютира в бокса следващия месец

Хенри Сехудо ще дебютира в бокса следващия месец

  • 20 авг 2026 | 10:28
  • 488
  • 0
Жан Силва получи нов опонент за UFC Ноче

Жан Силва получи нов опонент за UFC Ноче

  • 20 авг 2026 | 10:25
  • 396
  • 0
Мартин Шишеков не успя да преодолее репешажите на Световното първенство по борба

Мартин Шишеков не успя да преодолее репешажите на Световното първенство по борба

  • 19 авг 2026 | 22:27
  • 1220
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на ОФИ и ЦСКА, "червените" без своя капитан

11-те на ОФИ и ЦСКА, "червените" без своя капитан

  • 20 авг 2026 | 19:59
  • 8423
  • 24
Песни на ЦСКА огласят таверните на Крит и крайбрежието на Средиземно море

Песни на ЦСКА огласят таверните на Крит и крайбрежието на Средиземно море

  • 20 авг 2026 | 19:35
  • 6401
  • 29
Легенда на "армейците" и ОФИ: Щастлив съм от поканата на ЦСКА, правим опасни атаки и бележим голове, по-добри сме

Легенда на "армейците" и ОФИ: Щастлив съм от поканата на ЦСКА, правим опасни атаки и бележим голове, по-добри сме

  • 20 авг 2026 | 10:45
  • 30829
  • 73
България с повече отбори в Европа от държави пред нас в УЕФА

България с повече отбори в Европа от държави пред нас в УЕФА

  • 20 авг 2026 | 14:18
  • 19903
  • 29
Плейофният кръг в Лига Европа: Бешикташ, Ягелония и Лех с комфортен аванс, Ференцварош шокира Салах и Трабзонспор

Плейофният кръг в Лига Европа: Бешикташ, Ягелония и Лех с комфортен аванс, Ференцварош шокира Салах и Трабзонспор

  • 20 авг 2026 | 18:01
  • 10975
  • 5
Лига на конференциите: Започнаха нови три мача

Лига на конференциите: Започнаха нови три мача

  • 20 авг 2026 | 19:00
  • 8612
  • 5