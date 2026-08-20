Олга Попова и Алан Тигиев записаха победа и загуба на Световното по борба до 20 г.

Тримата български състезатели днес не успяха да стигнат до битка за медалите на Световното първенство по борба до 20 години в Братислава, Словакия. Олга Попова стартира с успех срещу грузинката Нини Цицвидзе с 6:1, но на осминафиналите претърпя поражение от рускинята Должон Цингуева с 6:10 в категория до 57 килограма. Съперничката ѝ също загуби и българското участие завърши.

Победа и загуба записа и Алан Тигиев, след като преодоля моголеца Билгундалай Пуревдагва с 13:4 в категория до 86 кг на свободния стил, а после отстъпи с туш пред Махмад Абазаде (Азербайджан). Противникът му също не стигна финала и Тигиев отпадна.

Ердал Галип също не успя да продължи в категория до 61 кг.

В петък излизат други трима родни представители - Ник Дойчинов (57 кг), Александър Делчев (65 кг) и Григор Чернаков (92 кг).

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