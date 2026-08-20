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  3. Капитанът на Болоня подписа нов дългосрочен договор с клуба

Капитанът на Болоня подписа нов дългосрочен договор с клуба

  • 20 авг 2026 | 19:35
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Капитанът на Болоня подписа нов дългосрочен договор с клуба

Италианският национал и капитан на Болоня Рикардо Орсолини официално подписа нов дългосрочен договор с клуба до лятото на 2031-ва.

Крилото беше в последната година от досегашния си контракт с Болоня, но от клуба потвърдиха днес, че Орсолини е удължил договора си. 29-годишният футболист започна професионалната си кариера в Асколи, преди да се присъедини към Ювентус през 2017-а, но така и не записа официален мач за гранда от Торино. Той беше изпратен под наем в Аталанта през сезон 2017/2018 и след това в Болоня през сезон 2018/2019. Клубът направи трансфера му постоянен през 2019-а, а по време на престоя си на „Ренато Дал’Ара“ е изиграл 309 срещи и е отбелязал 87 гола във всички турнири.

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