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Световна шампионка в атлетиката е диагностицирана със сърдечно заболяване

  • 20 авг 2026 | 18:32
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Световна шампионка в атлетиката е диагностицирана със сърдечно заболяване

Бронзовата медалистка от Олимпийските игри в Рио 2016 и бивша световна шампионка на 1500 метра Джени Симпсън е диагностицирана с аритмогенна дясна камерна кардиомиопатия (АРКМ), рядко наследствено сърдечно заболяване, което прави завръщането й към бягането опасно, съобщи атлетиката в профила си в Инстаграм.

39-годишната американка е колабирала през юни по време на състезание по лека атлетика, организирано от сър Уолтър Рънинг.

“Диагностицираха ме с рядко наследствено сърдечно заболяване, аритмогенна дясна камерна кардиомиопатия (АРКМ) . . . Бъдещето ми е невероятен дар. То е обнадеждаващо и ще продължи да има велика цел. Но диагнозата ми също така означава, че би било опасно за мен да се върна към бягането“, каза Симпсън в изявление.

Тя спечели злато на 1500 метра на Световното първенство през 2011-а и бронз на Олимпийските игри в Рио 2016. Американката се оттегли от спорта през 2024 година. Тя има и сребърни медали на 1500 метра на Световните първенства през 2013 и 2017 година.

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Снимки: Gettyimages

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