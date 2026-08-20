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Кевин Пенев и Даниел Трифонов спечелиха квоти за Световното по спортна гимнастика в Ротердам

  • 20 авг 2026 | 17:55
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Кевин Пенев и Даниел Трифонов спечелиха квоти за Световното по спортна гимнастика в Ротердам

Кевин Пенев и Даниел Трифонов спечелиха квоти за Световното първенство по спортна гимнастика в Ротердам (Нидерландия) през месец октомври. Националите получиха визи за Мондиала, благодарение на класирането си в многобоя на Европейското първенство в Загреб (Хърватия).

Така България ще има трима представители на шампионата на планетата, след като Давид Иванов си спечели квота на кон с гривни от турнирите за Световните купи.

Българските състезатели се класираха за три финала на отделните уреди на Европейското първенство по спортна гимнастика за мъже в Загреб.

СНИМКА: Българска федерация по гимнастика/FACEBOOK

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Снимки: Startphoto

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