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  3. Американски гард отново облича екипа на Шумен

Американски гард отново облича екипа на Шумен

  • 20 авг 2026 | 16:49
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Американски гард отново облича екипа на Шумен

Американският гард Майк Адеунми отново облича цветовете на Шумен, обявиха от клуба на официалната си страница във Фейсбук.

"Майк Адеунми се завръща в Шумен! Американският гард с нигерийски корени ще запише втори сезон със златисто-зеления екип!

След първия си престой в Шумен през сезон 2022/23, Майк трупа опит в редица клубове по света - Куманово (Сев. Македония), Омниспорт (Мадагаскар), Хангтуа (Индонезия), Латвийски университет (Латвия), а последно е играл за Клуб Бейрут (Ливан).

Всички помним онази победна тройка срещу Берое в последните секунди! Надяваме се, че Майк ще ни предложи още повече подобни изпълнения през сезон 2026/27 в Sesame НБЛ!", пишат шуменци в социалната мрежа.

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