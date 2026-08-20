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  3. Ван дер Ваарт ще става татко за трети път, бившата в екстаз

Ван дер Ваарт ще става татко за трети път, бившата в екстаз

  • 20 авг 2026 | 14:00
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Ван дер Ваарт ще става татко за трети път, бившата в екстаз

Бившият нидерландски национал Рафаел ван дер Ваарт ще става татко за трети път, а бившата му е почти толкова щастлива, колкото и настоящата му.

„Малка новина с толкова много любов. От 4 ще станем 5. Нашето малко чудо е на път, нямаме търпение да те посрещнем. Скоро ще сме семейство от петима“, похвали се Еставана Полман.

Тя публикува снимка, на която нейният любим, 9-годишната им дъщеря Джеслин и неговият син Дамиан са положили ръце върху бременното й коремче.

Една от първите, коментирали публикацията в Инстаграм, беше водещата и модел Силви Мейс. Именно тя е първата г-жа Ван дер Ваарт.

„Толкова се радвам за вас. Поздравления“, написа Силви, която вече е на 48 и продължава да е ослепителна. Хубавицата и бившият национал на Нидерландия се ожениха през 2005 г., на следващата се роди Дамиан, а през 2013-а се разведоха след нейна изневяра.

Като семейство двамата минаха през тежък период, след като Силви беше диагностицирана с рак на гърдата през 2009-а. Тогава Реал (Мадрид) искаше да го продаде, но той се опъна и избра да остане, тъй като терапията на любимата му се провеждаше именно в столицата на Испания. Година по-късно, когато тя вече беше преборила болестта, Рафаел премина в Тотнъм.

Дори след раздялата двамата запазиха добри отношения. Нейната реакция на щастието на бившия й съпруг трогна мнозина потребители на социалните медии. „Колко мило от твоя страна“, „Ти си добра жена с красиво сърце“, „Респект“, са само част от коментарите.

Новината за новото бебе на Рафаел, който има 109 мача и 29 гола за Нидерландия, идва 10 години след началото на връзката му с Еставана. Тя е с 9 години по-млада от него и едва преди няколко месеца сложи край на кариерата си в хандбала. С женския национален отбор на „лалетата“ има златен медал от световното първенство през 2019 г. и две участия на олимпийски игри.

"Телеграф"

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