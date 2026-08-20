Драматични обрати в "А1 атлетика за младежи" в Панагюрище

Седмият кръг от популярната верига за ученици „А1 атлетика за младежи“ се състоя в Панагюрище и донесе победи на Кирил Райков (Европул – Бургас) при момчетата и Любомира Милошева (Рилски атлет – Самоков) при момичетата.

Драматични обрати имаше и двете състезания на трибой.

При момчетата най-сериозният фаворит бе шампиона на България в тази възраст на трибой в зала и на четирибой на открито – Борис Бонев (Лудогорец – Разград), който поведе убедително със 7.3 на 60 м и 5.60 на скок дължина (общо 193 точки). Бонев не успя да завърши последната дисциплина 800 м, но въпреки това остана пети в генералното класиране.

Кирил Райков и Велизар Виришапков (Хисаря) направиха оспорвано състезание, като бягаха по 7.6 на 60 м. Райков постигна 5.11 на скок дължина, а Виришапков 5.09. На 800 м Кирил спечели окончателно битката с 2:28.3 срещу 2:32.2 и общ сбор от точки 224 срещу 219 на атлета от Хисаря.

Андрей Младенов (Бдин – Видин) бе трети със 199 точки (7.6-5.27-2:59.4).

Милошева заслужи златото с 210 точки 8.3 на 60 м, 4.88 на скок дължина и 1:49.4 на 600 м.

Най-бърза на 60 м с 8.1 бе Радина Маркова (Супер спорт – Варна), но тя отстъпи на Любомира на скок дължина с 4.64 и на 600 м с 1:53.3 и взе среброто с 204 точки.

Равни точки имаха Даниела Георгиева (Пендарева – Казанлък) и Цветина Пашовска (Олимпия – Враца), които се качиха на почетната стълбичка със 194 точки, Георгиева имаше много добър резултат на 60 м с 8.3, а Пашовска на скок дължин с 4.80.

Всички деца бяха наградени с грамоти, фланелки и шапки от националната шампионка на скок дължина и скок височина Ирен Саръбоюкова и рекордьорът на България на 110 м с препятствия – Живко Виденов.

В Панагюрище участваха деца от 15 населени места - Самоков, Варна, Казанлък, Враца, Видин, Бургас, Луковит, Варна, Перник, Пловдив, Харманли, Хисаря, София, Разлог и Разград. Финалът на веригата организирана за поредна година от БФЛА и водещият телеком А1 ще се проведе в Самоков на 28 август.

На снимката: Живко Виденов заедно с призьорите в Панагюрище

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