Димитър Кузманов в топ 8 на "Чаланджър"-а в Сион

Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 50" в Сион (Швейцария) с награден фонд 56 700 евро.

33-годишният пловдивчанин надигра квалификанта Алекс Марти Пухолрас (Испания) с 6:1, 3:6, 6:1 за малко над два часа на корта.

Кузманов започна двубоя със серия от пет безответни гейма, с които спечели първия сет. Във втората част българинът изостана с 2:4 след брейк на испанеца, но веднага го заличи при следващото подаване на опонента. Трудностите за Кузманов на собствен сервис обаче не приключиха и той отново допусна пробив и изостана с 3:5. С два аса в деветия гейм Пухолрас успя да изравни общия резултат и да прати срещата в решаващ трети сет.

В него българинът покачи нивото си драстично и поведе с 5:0 след два пробива. При 5:1 той спечели подаването си и се поздрави с успеха, благодарение на който заработи 8 точки за ранглистата на АТП, в която заема 378-ото място, както и 1620 евро от наградния фонд на надпреварата.

Съперник на Димитър Кузманов на четвъртфиналите ще бъде победителят от двубоя между водача в схемата Лоренцо Джустино (Италия) и представителя на домакините Хенри Бернет.

По-късно днес българинът ще участва и в турнира при дуетите заедно с руснака Андрей Чепелев срещу третите поставени аржентинци Валентин Басел и Франко Риберо.

Националът на България за Купа "Дейвис" Антъни Генов и партньорът му Кай Венелт (Германия), втори поставени в схемата, отпаднаха в първия кръг от Кристофър Папа (САЩ) и Баолуо Чжън (Китай) с 6:2, 4:6, 5-10.

Генов и Венелт започнаха със силен първи сет, в който от 2:2 спечелиха четири поредни гейма и поведоха в общия резултат. Във втората част двамата допуснаха пробив в седмия гейм и не успяха да отвърнат, а в дългия тайбрек съперниците им два пъти успяха да вземат по четири поредни точки и затвориха срещата.

Също в турнира на двойки друг национал на България - Пьотр Нестеров, и Олександър Овчаренко (Украйна) ще стартират срещу италианците Томазо Компанючи и Джорджо Рика.

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