Тайрийз Макси: Никой в Сиксърс не може да има его

Гардът на Филаделфия 76ърс Тайрийз Макси говори за изграждането на отборната йерархия преди сезон 2026/27, в който тимът влиза като един от фаворитите за титлата.

"Стрелбите ще зависят от ситуацията. Имаме доверие на много момчета. Хората ще кажат, че Ви Джей Еджкомб е нашата пета опция. Но миналата година той често атакуваше в решителните моменти. И вкарваше. Имаше моменти, в които мен ме пазеха по двама, Ембийд бе пазен от двама, подавахме му топката и той трябваше да реализира тези възможности", заяви Макси.

"Така че топката ще бъде в ръцете на различни хора. Ще видим как вървят нещата, как се развиват", добави той.

"Основното е, че всички в Сиксърс ще трябва да се разделят с егото си. Имаме двама играчи с награди за MVP на редовния сезон, двама MVP на финали, няколко златни медалисти. Хора, които бележат по 25 и повече точки на мач, участници в Мача на звездите, членове на идеалните отбори на сезона. Всички сме постигнали много. Никой в отбора не може да има его",каза още Макси.

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Снимки: Gettyimages