Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Тайрийз Макси: Никой в Сиксърс не може да има его

Тайрийз Макси: Никой в Сиксърс не може да има его

  • 19 авг 2026 | 15:32
  • 146
  • 0
Тайрийз Макси: Никой в Сиксърс не може да има его

Гардът на Филаделфия 76ърс Тайрийз Макси говори за изграждането на отборната йерархия преди сезон 2026/27, в който тимът влиза като един от фаворитите за титлата.

"Стрелбите ще зависят от ситуацията. Имаме доверие на много момчета. Хората ще кажат, че Ви Джей Еджкомб е нашата пета опция. Но миналата година той често атакуваше в решителните моменти. И вкарваше. Имаше моменти, в които мен ме пазеха по двама, Ембийд бе пазен от двама, подавахме му топката и той трябваше да реализира тези възможности", заяви Макси.

"Така че топката ще бъде в ръцете на различни хора. Ще видим как вървят нещата, как се развиват", добави той.

"Основното е, че всички в Сиксърс ще трябва да се разделят с егото си. Имаме двама играчи с награди за MVP на редовния сезон, двама MVP на финали, няколко златни медалисти. Хора, които бележат по 25 и повече точки на мач, участници в Мача на звездите, членове на идеалните отбори на сезона. Всички сме постигнали много. Никой в отбора не може да има его",каза още Макси.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Тити Папазов в битката за президент на БФБаскетбол: Аз ще победя!

Тити Папазов в битката за президент на БФБаскетбол: Аз ще победя!

  • 19 авг 2026 | 06:17
  • 11507
  • 51
Женският Берое привлече сръбска националка

Женският Берое привлече сръбска националка

  • 19 авг 2026 | 02:20
  • 1193
  • 1
Баскетболните национали с равенство в първата си контрола

Баскетболните национали с равенство в първата си контрола

  • 18 авг 2026 | 19:04
  • 1358
  • 0
България U16 отстъпи пред Словения на ЕвроБаскет

България U16 отстъпи пред Словения на ЕвроБаскет

  • 18 авг 2026 | 16:46
  • 835
  • 0
Още един национал подписа с Балкан

Още един национал подписа с Балкан

  • 18 авг 2026 | 16:42
  • 981
  • 0
Черно море запази любимец на феновете

Черно море запази любимец на феновете

  • 18 авг 2026 | 16:22
  • 1427
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА е страшилище след мачове с гърци, шансът за 1/2-финал в Европа или титла е 67%

ЦСКА е страшилище след мачове с гърци, шансът за 1/2-финал в Европа или титла е 67%

  • 19 авг 2026 | 15:06
  • 5505
  • 21
Треньорът на ОФИ: ЦСКА има европейско ДНК и е фаворит

Треньорът на ОФИ: ЦСКА има европейско ДНК и е фаворит

  • 19 авг 2026 | 14:09
  • 4998
  • 23
Нико Петров: Левски не участва в "Лице назаем", има си собствена физиономия!

Нико Петров: Левски не участва в "Лице назаем", има си собствена физиономия!

  • 19 авг 2026 | 13:04
  • 5355
  • 18
Нападател на ЦСКА аут за мачовете с ОФИ, "червените" го замениха с друг

Нападател на ЦСКА аут за мачовете с ОФИ, "червените" го замениха с друг

  • 19 авг 2026 | 07:23
  • 35457
  • 36
Тити Папазов в битката за президент на БФБаскетбол: Аз ще победя!

Тити Папазов в битката за президент на БФБаскетбол: Аз ще победя!

  • 19 авг 2026 | 06:17
  • 11507
  • 51
Четири мача затварят първия тур от плейофите в Шампионската лига

Четири мача затварят първия тур от плейофите в Шампионската лига

  • 19 авг 2026 | 07:06
  • 11885
  • 0