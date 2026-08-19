Александър Лазаров отново ляга под скалпела: Предстои му пета операция

Бившият национал за Купа "Дейвис" Александър Лазаров заяви, че все още не е прекратил състезателната си кариера и не планира скоро да го прави. 28-годишният тенисист, чието най-добро класиране на сингъл в кариерата му е 272-ро място в света, претърпя четири операции през последните три години.

Роденият в Маями Лазаров се намираше в страхотен подем в началото на 2023 година и изглеждаше готов да дебютира в квалификациите на Ролан Гарос, но скъса ахилес на “Чаланджър” в Австрия. Подобна тежка контузия прекратява кариерата на 95% от атлетите, но той не спря да се бори и усилията му бяха възнаградени с триумфално завръщане на корта след победа 6:0, 6:0 в първия кръг на квалификациите от Държавното лично първенство на закрито през февруари. Впоследствие Александър достигна до четвъртфиналите, където загуби от по-малкия си брат Джордж Лазаров с 5:7, 5:7.

“Не съм публикувал от известно време и затова реших да ви предоставя актуална информация относно завръщането ми. Не съм се оттеглил, нито пък планирам да го правя скоро, но последните няколко месеца бяха доста трудни“, написа Лазаров в “Инстаграм”.

"Работих много усърдно както върху физиката, така и върху психиката си, вярвайки че проблемите са разрешени, но по някаква причина резултатите все още не са достатъчно добри, за да мога отново да участвам в турнири.

"Едно нещо доведе до друго и миналия месец се озовах в Лондон, където обсъждахме евентуална нова операция, този път на ахилесовото сухожилие. Специалистите смятат, че сухожилието ми все още е твърде дълго и това възпрепятства растежа на мускула на прасеца, а размерът и слабостта му са следствие от това. Необходима е операция за скъсяване на сухожилието и тези, които са преминали през това, знаят, че възстановителният процес е сходен на този след скъсване на ахилес.

"Ще мине известно време, преди да мога да тренирам отново, но нямаше да преминавам през всичко това, ако не вярвах, че е възможно да се завърна на корта и да бъда на 100 процента. Така че ето ме – на път за Лондон. Това далеч не е краят, а просто още едно изпитание за ума и тялото. Не е нещо, с което да не съм се справял преди. Ще се видим скоро“.

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