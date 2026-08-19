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Мартин Методиев: Готови сме

  • 19 авг 2026 | 12:24
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Мартин Методиев: Готови сме

Бдин (Видин) винаги е фактор, с който всички се съобразяват в Северозападната Трета лига.

Намеренията за предстоящия сезон коментира пред Sportal.bg треньорът Мартин Методиев.

„Доволен съм от проведената подготовка. Свършихме всичко, което бяхме планирали. Запазихме ядрото от опитни футболисти. Привлякохме познати имена – Ангел Цолов и Роберто Росенов. Готови сме. Със завръщането на Севлиево в групата, очаквам предстоящия шампионат да е по-оспорван. В него ние ще излизаме за всеки мач с амбицията да вземем максимума“.

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