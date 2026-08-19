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Винъс Уилямс с "уайлд кард" за надпреварата на сингъл на US Open

  • 19 авг 2026 | 08:47
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Винъс Уилямс с "уайлд кард" за надпреварата на сингъл на US Open

Американката Винъс Уилямс получи "уайлд кард" за участие на сингъл на Откритото първенство на САЩ по тенис, съобщиха организаторите.

Уилямс е бивша номер 1 в света на сингъл и на двойки и носителка на седем титли от Големия шлем на сингъл и 14 на двойки. 46-годишната американка в момента е на 621-во място в световната ранглиста.

Мъките на Винъс Уилямс продължиха с 13-а поредна загуба на сингъл
Мъките на Винъс Уилямс продължиха с 13-а поредна загуба на сингъл

Тя е спечелила 49 титли на сингъл в турнирите от Женската тенис асоциация (УТА), включително титли на "Уимбълдън" (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) и Откритото първенство на САЩ (2000, 2001). Тя има и 22 титли от УТАна двойки. Уилямс е четирикратна олимпийска шампионка - веднъж на сингъл (2000) и три пъти на двойки (2000, 2008, 2012).

Според Международната федерация по тенис, 46-годишната Уилямс ще бъде най-възрастната участничка на сингъл в турнира след Рене Ричардс, която игра на 47 години през 1981-а.

Слоун Стивънс, шампионката от Откритото първенство на САЩ през 2017-а, беше една от шестте жени, получили "уайлд кард".

При мъжете покани имат 39-годишният Гаел Монфис, бивш полуфиналист от Откритото първенство на САЩ, който ще играе последния си турнир от Големия шлем, преди да се оттегли от спорта, и австралиецът Алексей Попирин, който победи Новак Джокович през 2024-а по пътя към четвъртия кръг.

Откритото първенство на САЩ е четвъртият и последен турнир от Големия шлем за сезона. Той ще се проведе от 30 август до 13 септември.

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