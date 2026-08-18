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Николай Кауфман и Лиляна Георгиева спечелиха Хисаря рън

  • 18 авг 2026 | 13:29
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Николай Кауфман и Лиляна Георгиева спечелиха Хисаря рън

Над 100 бегачи от цялата стана се събраха в Хисаря за традиционното бягане от веригата Рън България на 16 август. Националните състезатели Николай Кауфман (Етър Атлетик Велико Търново) и Лиляна Георгиева (Актив 2013 – Пловдив триумфираха на дистанцията 7.8 км.

Кауфман, който направи дебют на това състезание, водеше, но в един момент трябваше да догонва Исмаил Сенанджи (Евър Варна).

Във втората половина от дистанцията Николай изпревари Сенанджи, откъсна се и завърши за 25:27.

Сенанджи бе негов подгласник с 25:50, а най-добрият ни юноша в тези бягания Ангел Дарандашев (Атлетик 90 – Луковит) зае третото място с 26:41.

Лиляна нямаше проблеми с конкуренцията и финишира първа с 30:59 пред съотборничката й от Актив 2013 – Пловдив – Таня Димитрова – 31:49 и Карена Чечева – 33:25.

Най-добрата атлетка на Хисаря Кристиана Михайлова е четвърта с 33:37.

В старта на дългата дистанция се включиха и три отбора от фондация “Ела и ти“, а на по-късото разстояние (1.5 км) стартираха десетки деца от цяла страна.

Награди за първите шест връчиха шампионката на България на скок дължина и и скок височина Ирен Саръбоюкова и Никола Ченгелски, представител на община Хисаря от отдел „Просвета“.

atletikabg.com

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