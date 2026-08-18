Роднините на покойния Янис Тима искат предбрачният договор с бившата му съпруга да бъде анулиран

Представители на роднините на покойния латвийски баскетболист Янис Тима искат предбрачният договор с бившата му съпруга - певицата Анна Седокова, да бъде обявен за недействителен, като част от дело за делба на имущество.

Роднините на Тима искат от Седокова да бъдат възстановени над 31 милиона рубли, съобщи агенция ТАСС.

„Изменяме исковете си, като искаме предбрачният договор от Маями между Тима и Седокова да бъде обявен за недействителен. Искаме съпружеският дял да бъде разпределен и да бъдат възстановени по 10 666 000 рубли“, каза един от представителите на ищците в съда, представяйки документите по делото.

Ищци са родителите на починалия баскетболист и първата му съпруга.

Янис Тима бе намерен мъртъв в центъра на руската столица Москва в края на декември 2024 година.

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