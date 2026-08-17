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Христо Златински за целите на Лудогорец III

  • 17 авг 2026 | 13:02
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Христо Златински за целите на Лудогорец III

Лудогорец III (Разград) продължава да следва предприетата линия.

Пред Sportal.bg старши треньорът Христо Златински коментира приоритетите, които ще следва отбора през новия сезон на Североизточната Трета лига.

„Проведохме нормална подготовка. Има промени по състава. Те са логични, с оглед предназначението на нашия отбор в клуба. Основният ни приоритет, е да развиваме младите футболисти и да ги подготвим да преминат на следващото по-горно ниво. Казано кратко – предстои ни да надградим спрямо последния сезон. Разбира се важни са и резултатите. Амбицирани сме да постигаме добри такива. Важно е обаче да го правим с представяне на терена, което е характерно за манталитета и въобще ДНК-то на нашия клуб. На лице са предпоставките да изпълняваме програмата си, защото първенството ще е оспорвано между равностойни отбори“.   

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