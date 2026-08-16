Кърсти Ковънтри се срещна с представители на кандидатите за Олимпийски игри от Германия

Президентът на Международния олимпийски комитет (МОК) Кърсти Ковънтри се срещна с представители на кандидатите за Олимпийски игри от Германия по време на Световното първенство по конен спорт в Аахен, но плановете на страната за домакинство не бяха обсъждани, пише агенция ДПА.

Германската конфедерация на олимпийските спортове ще реши на 26 септември дали Берлин, Мюнхен или Кьолн трябва да бъде кандидатът на Германия за Летните олимпийски игри през 2036-а, 2040-а или 2044 година. Която и кандидатура да бъде избрана, тя ще се изправи пред сериозна конкуренция от страни като Катар и Индия.

Ковънтри разговаря с министър-председателя на провинция Северен Рейн-Вестфалия Хендрик Вуст, министъра на вътрешните работи на Бавария Йоахим Херман и кмета на Берлин Кай Вегнер.

„Особено в спорта трябва да останеш спортсмен“, каза Вуст след срещата и допълни: „Ето защо поканихме и нашите колеги от Бавария и Берлин. Мисля, че това просто е правилното нещо.“

Хендрик Вуст заяви още, че всички искат Олимпийските игри да се проведат в Германия и „всеки прави най-доброто предложение, на което е способен. Смятам, че нашата обективно е най-добрата, без съмнение. Но и другите мислят така за своите оферти.“

Вуст добави, че изобщо не са разговаряли с президента на МОК „за олимпийските кандидатури“, а по теми като развитието на спорта.

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Снимки: Gettyimages