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  3. Десислава Богушева: Ще продължим пътя, който Димитрина Къндева започна

Десислава Богушева: Ще продължим пътя, който Димитрина Къндева започна

  • 15 авг 2026 | 12:43
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Десислава Богушева: Ще продължим пътя, който Димитрина Къндева започна

Десислава Богушева е новият президент на Съюза по аеробика. Тя поема ръководството на организацията в изключително емоционален и труден момент – само дни след кончината на дългогодишния президент Димитрина Къндева, която остави ярка следа в развитието на българската аеробика.

Богушева получи доверието на клубовете и определи избора си като огромна чест и отговорност.

„Много съм благодарна на клубовете, на колегите си за доверието. Да тръгнем заедно по този път е огромна чест. Около мен стоят едни от най-добрите специалисти в света, които развиват този спорт в България, и съм изключително горда да бъда част от такова съзвездие от професионалисти“, заяви новият президент пред БНР.

Тя подчерта, че основната ѝ задача е да съхрани стабилността и да продължи изграденото от Димитрина Къндева.

„Това е огромна отговорност към работата, която вече е свършена, и към паметта на Димитрина, която беше двигател на този спорт в България. Моят приоритет е да запазим стабилността, да подредим процесите, да дадем сила на треньорите и състезателите. Ще работим професионално, спокойно и обединено, за да продължим пътя, който тя започна, и дай Боже, да го надградим с уважение и чест.“

Само дни след загубата на Къндева българският национален отбор трябваше да излезе на Световната купа в Баку. Състезанието се превърна в последна сериозна проверка преди Световното първенство.

„Световната купа в Баку беше изключително важна. Националният отбор за юноши, девойки, мъже и жени направи последното си състезание в пълния си състав преди Световното първенство. Изключително признателна съм на тези деца. Не знам откъде намериха сили, събраха се и дадоха най-доброто от себе си в този изключително тежък момент“, каза Богушева.

Новият президент вече постави началото и на структурни промени в Съюза. Управителният съвет е разширен от трима на седем членове, а техническата комисия е разделена на съдийска и треньорска.

„Това позволява да обединим повече експерти, опит и различни гледни точки в процеса на вземане на решения. Треньорската комисия ще може да работи по-целенасочено и професионално.“

В нея влизат едни от най-изявените български специалисти. Сред тях е Антонио Папазов, който продължава работата си с националните състезатели. Част от комисията е и Сиана Божилова, работила 12 години във Виетнам и спечелила световни титли с азиатската страна. Начело на комисията е Калоян Калоянов – световен шампион и утвърдено име в световната аеробика.

Погледът вече е насочен към Световното първенство. Българският отбор заминава на 1 септември, а до тогава предстои финален етап от подготовката.

„Корекциите са много малки, етапът вече е заключителен. Единственото, което можем да си пожелаем, е всички да са здрави и да завършат подготовката си по възможно най-добрия начин.“

Очакванията са високи, особено след силните резултати на българските състезатели на Европейското първенство.

„Отиваме с настоящи европейски шампиони – както индивидуално при жените, така и при тройките, които са само на няколко месеца след Европейското първенство. Надявам се да имат шанса да покажат най-доброто, на което са способни.“

Световното първенство ще има и допълнителна тежест, тъй като ще бъде квалификация за Европейските игри през 2027 година, на които аеробната гимнастика ще бъде официален спорт.

„Европейските игри ще бъдат в категориите смесени двойки и групи. Най-добрите двойки и групи от Европа ще получат квоти. Искрено се надяваме националният ни отбор при мъжете и жените да спечели квоти и да се поздравим с участие през следващата година.“

Богушева очаква и сериозно увеличаване на конкуренцията заради завръщането на руски и беларуски състезатели в международните турнири като неутрални атлети.

„Конкуренцията доста ще се засили. Тези състезатели са тренирали много дълги години, въпреки че са били без международно участие. Те са изключително подготвени физически, технически и психически, с огромно желание за победа. Това ще усложни и нашата задача, но аз вярвам, че сме конкурентоспособни. Да, ще е трудно, но не е невъзможно.“

Новият президент има сериозен международен опит. Тя е съдия и вече втори мандат е член на Техническия комитет по аеробика към Международната федерация по гимнастика.

„Това ми дава пряк достъп до най-важните процеси в световната гимнастика. Знам какво се случва на най-високо ниво и смятам, че мога да насоча страната ни в правилната посока. Този опит влиза обратно в България – при треньорите, при състезателите, в развитието на дисциплината.“

Богушева има амбиция България отново да бъде домакин на големи международни състезания по аеробика. Страната ни вече има традиции в организацията на Световни купи, а международният турнир в България продължава да бъде сред значимите състезания в календара.

„Абсолютно ще продължим в тази насока. Трябва да обърнем сериозно внимание на финансирането, но имаме голямо желание да продължим. Световната купа в Баку беше комбинирана с акробатика и се получи прекрасно състезание. Подобни комбинирани Световни купи тепърва започват да се организират.“

В Съюза вече обмислят кандидатура за домакинство на Световна купа в България.

„Веднага ще обърнем внимание на финансирането, защото домакинството на Световна купа изисква сериозен награден фонд, спонсори и стабилно финансиране. Ще насочим действията си в тази посока. Твърдо вярвам, че ще намерим помощ и ще успеем да продължим традицията.“

Така Десислава Богушева поема ръководството на българската аеробика с ясна цел – да съхрани наследството на Димитрина Къндева, да обедини специалистите около националните отбори и да постави основите на следващия етап от развитието на спорта у нас.

Десислава Богушева: Ще продължим пътя, който Димитрина Къндева започна

Десислава Богушева е новият президент на Съюза по аеробика. Тя поема ръководството на организацията в изключително емоционален и труден момент – само дни след кончината на дългогодишния президент Димитрина Къндева, която остави ярка следа в развитието на българската аеробика.

Богушева получи доверието на клубовете и определи избора си като огромна чест и отговорност.

„Много съм благодарна на клубовете, на колегите си за доверието. Да тръгнем заедно по този път е огромна чест. Около мен стоят едни от най-добрите специалисти в света, които развиват този спорт в България, и съм изключително горда да бъда част от такова съзвездие от професионалисти“, заяви новият президент пред БНР.

Тя подчерта, че основната ѝ задача е да съхрани стабилността и да продължи изграденото от Димитрина Къндева.

„Това е огромна отговорност към работата, която вече е свършена, и към паметта на Димитрина, която беше двигател на този спорт в България. Моят приоритет е да запазим стабилността, да подредим процесите, да дадем сила на треньорите и състезателите. Ще работим професионално, спокойно и обединено, за да продължим пътя, който тя започна, и дай Боже, да го надградим с уважение и чест.“

Само дни след загубата на Къндева българският национален отбор трябваше да излезе на Световната купа в Баку. Състезанието се превърна в последна сериозна проверка преди Световното първенство.

„Световната купа в Баку беше изключително важна. Националният отбор за юноши, девойки, мъже и жени направи последното си състезание в пълния си състав преди Световното първенство. Изключително признателна съм на тези деца. Не знам откъде намериха сили, събраха се и дадоха най-доброто от себе си в този изключително тежък момент“, каза Богушева.

Новият президент вече постави началото и на структурни промени в Съюза. Управителният съвет е разширен от трима на седем членове, а техническата комисия е разделена на съдийска и треньорска.

„Това позволява да обединим повече експерти, опит и различни гледни точки в процеса на вземане на решения. Треньорската комисия ще може да работи по-целенасочено и професионално.“

В нея влизат едни от най-изявените български специалисти. Сред тях е Антонио Папазов, който продължава работата си с националните състезатели. Част от комисията е и Сиана Божилова, работила 12 години във Виетнам и спечелила световни титли с азиатската страна. Начело на комисията е Калоян Калоянов – световен шампион и утвърдено име в световната аеробика.

Погледът вече е насочен към Световното първенство. Българският отбор заминава на 1 септември, а до тогава предстои финален етап от подготовката.

„Корекциите са много малки, етапът вече е заключителен. Единственото, което можем да си пожелаем, е всички да са здрави и да завършат подготовката си по възможно най-добрия начин.“

Очакванията са високи, особено след силните резултати на българските състезатели на Европейското първенство.

„Отиваме с настоящи европейски шампиони – както индивидуално при жените, така и при тройките, които са само на няколко месеца след Европейското първенство. Надявам се да имат шанса да покажат най-доброто, на което са способни.“

Световното първенство ще има и допълнителна тежест, тъй като ще бъде квалификация за Европейските игри през 2027 година, на които аеробната гимнастика ще бъде официален спорт.

„Европейските игри ще бъдат в категориите смесени двойки и групи. Най-добрите двойки и групи от Европа ще получат квоти. Искрено се надяваме националният ни отбор при мъжете и жените да спечели квоти и да се поздравим с участие през следващата година.“

Богушева очаква и сериозно увеличаване на конкуренцията заради завръщането на руски и беларуски състезатели в международните турнири като неутрални атлети.

„Конкуренцията доста ще се засили. Тези състезатели са тренирали много дълги години, въпреки че са били без международно участие. Те са изключително подготвени физически, технически и психически, с огромно желание за победа. Това ще усложни и нашата задача, но аз вярвам, че сме конкурентоспособни. Да, ще е трудно, но не е невъзможно.“

Новият президент има сериозен международен опит. Тя е съдия и вече втори мандат е член на Техническия комитет по аеробика към Международната федерация по гимнастика.

„Това ми дава пряк достъп до най-важните процеси в световната гимнастика. Знам какво се случва на най-високо ниво и смятам, че мога да насоча страната ни в правилната посока. Този опит влиза обратно в България – при треньорите, при състезателите, в развитието на дисциплината.“

Богушева има амбиция България отново да бъде домакин на големи международни състезания по аеробика. Страната ни вече има традиции в организацията на Световни купи, а международният турнир в България продължава да бъде сред значимите състезания в календара.

„Абсолютно ще продължим в тази насока. Трябва да обърнем сериозно внимание на финансирането, но имаме голямо желание да продължим. Световната купа в Баку беше комбинирана с акробатика и се получи прекрасно състезание. Подобни комбинирани Световни купи тепърва започват да се организират.“

В Съюза вече обмислят кандидатура за домакинство на Световна купа в България.

„Веднага ще обърнем внимание на финансирането, защото домакинството на Световна купа изисква сериозен награден фонд, спонсори и стабилно финансиране. Ще насочим действията си в тази посока. Твърдо вярвам, че ще намерим помощ и ще успеем да продължим традицията.“

Така Десислава Богушева поема ръководството на българската аеробика с ясна цел – да съхрани наследството на Димитрина Къндева, да обедини специалистите около националните отбори и да постави основите на следващия етап от развитието на спорта у нас.

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