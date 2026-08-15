Отборът на загиналия британски колоездач се оттегли от Обиколката на Португалия

Отборът на NSN Development се оттегли от колоездачната Обиколка на Португалия (Volta a Portugal) след смъртта на 19-годишния британски колоездач Финли Тарлинг, съобщиха в събота от UCI WorldTeam NSN Cycling Team, цитирани от агенция Reuters.
Трагичен инцидент отне живота на 19-годишен колоездач
Тарлинг почина след инцидент по време на осмия етап на състезанието в петък. Португалската телевизия RTP съобщи, че той е бил блъснат от автомобил, който не е бил състезателен, и се е движел в обратната посока.
Специалистът в бягането по часовник Финли Тарлинг, който се присъедини към тима на NSN Development миналата година, е по-малкият брат на колоездача на Netcompany-Ineos Джош Тарлинг.
„След трагичната кончина на Фин Тарлинг в петък, отборът се оттегля от останалите етапи“, публикуваха от NSN в социалната платформа X и добавиха:
„Ще продължим да пазим Фин в сърцата си, докато се състезаваме в негова чест, правейки това, което той обичаше най-много. Искаме да благодарим на всички в колоездачната общност и извън нея за невероятната подкрепа в този труден момент.“
Тимът на NSN Development служи като отбор за развитие на UCI WorldTeam NSN Cycling Team.
По-рано днес организаторите на Volta a Portugal заявиха, че състезанието ще продължи с предпоследния етап.
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„В знак на уважение и траур, основните спонсори на събитието се споразумяха да отменят всички дейности, планирани за последните два дни“, съобщиха организаторите.
Снимки: Imago