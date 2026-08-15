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  3. Hanwha Life Esports се класира за Worlds 2026

Hanwha Life Esports се класира за Worlds 2026

  • 15 авг 2026 | 16:55
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Hanwha Life Esports се класира за Worlds 2026

Hanwha Life Esports се класира за Worlds 2026 след победа с 2:1 над KT Rolster. Успехът гарантира на корейския тим място в плейофите на южнокрейското първенство LCK и минимум четвърто място в класирането.

HLE си осигури директна квота за световното благодарение на спечеления MSI 2026. Така шампионите вече могат да насочат вниманието си към плейофите в LCK.

Worlds ще се проведе в САЩ между 15 октомври и 14 ноември, а HLE ще има време да възстанови формата си преди битката за нов международен трофей.

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