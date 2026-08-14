Андрей "B1ad3" Городенский: "Бяхме близо до промени в NAVI"

В CS2 състава на NAVI са обсъждали промени в състава през паузата, но преговорите не са довели до сделка. Според треньора Андрей "B1ad3" Городенский конкуренцията за набелязаните играчи е била сериозна.

В крайна сметка треньорът е предпочел да запази настоящия състав, който играе заедно повече от година. Той смята, че натрупаната отборна химия и опит са ключови за успехите на NAVI.

B1ad3 допълни, че отборът е използвал дългата пауза за подготовка, а добавянето на Cache и отпадането на Overpass могат да дадат ново предимство на NAVI.

Снимка: HLTV

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