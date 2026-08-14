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  3. Карлсен стигна до финала на шахматния турнир на Световното по eSports

Карлсен стигна до финала на шахматния турнир на Световното по eSports

  • 14 авг 2026 | 22:18
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Карлсен стигна до финала на шахматния турнир на Световното по eSports

Гросмайсторът Магнус Карлсен се класира за финала на шахматния турнир от Световното първенство по електронни спортове. Норвежецът първо отстрани Нихал Сарин с 2.5:0.5, а след това се справи и с миналогодишния финалист Алиреза Фиружа с 4:1.

Карлсен демонстрира отлична форма в полуфинала, като записа две ремита и три поредни победи. В битката за титлата той ще срещне 19-годишния Денис Лазавик от Беларус, който е една от големите изненади на турнира.

Лазавик елиминира легендарния Хикару Накамура по пътя си към финала. Самият финал утре от 16:30 ч.

Снимка: EWC

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