Божидар "bzm" Богданов блесна в елитна победа на Iron Wing над Falcons

Iron Wing постигна престижна победа с 2:1 над Team Falcons, а Божидар "bzm" Богданов бе в основата на успеха. Българският мид лейнър направи страхотен мач с Earth Spirit в първата игра, завършвайки с 12 убийства и 24 асистенции.
Двубоят продължи близо 70 минути, като Iron Wing успя да обърне тежкото си начало и да поведе в серията. Във втората карта bzm отново се представи силно с Arc Warden, но Falcons изравни резултата.
В решаващата трета игра българинът запази високото си ниво със Sand King и помогна на Iron Wing да стигне до победата. Така отборът вече е с баланс 2:1 и увеличи шансовете си за класиране в плейофите.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google