Божидар "bzm" Богданов блесна в елитна победа на Iron Wing над Falcons

Iron Wing постигна престижна победа с 2:1 над Team Falcons, а Божидар "bzm" Богданов бе в основата на успеха. Българският мид лейнър направи страхотен мач с Earth Spirit в първата игра, завършвайки с 12 убийства и 24 асистенции.

Showed Skiter what a true carry diff looks like.



Put on a show and made it into the 2-1 bracket. More surprises coming tomorrow. pic.twitter.com/y1ZEJOuZ18 — 1win Dota 2 (@1windota2) August 14, 2026

Двубоят продължи близо 70 минути, като Iron Wing успя да обърне тежкото си начало и да поведе в серията. Във втората карта bzm отново се представи силно с Arc Warden, но Falcons изравни резултата.

В решаващата трета игра българинът запази високото си ниво със Sand King и помогна на Iron Wing да стигне до победата. Така отборът вече е с баланс 2:1 и увеличи шансовете си за класиране в плейофите.

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