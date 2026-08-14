Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Божидар "bzm" Богданов блесна в елитна победа на Iron Wing над Falcons

Божидар "bzm" Богданов блесна в елитна победа на Iron Wing над Falcons

  • 14 авг 2026 | 16:14
  • 177
  • 0
Божидар "bzm" Богданов блесна в елитна победа на Iron Wing над Falcons

Iron Wing постигна престижна победа с 2:1 над Team Falcons, а Божидар "bzm" Богданов бе в основата на успеха. Българският мид лейнър направи страхотен мач с Earth Spirit в първата игра, завършвайки с 12 убийства и 24 асистенции.

Двубоят продължи близо 70 минути, като Iron Wing успя да обърне тежкото си начало и да поведе в серията. Във втората карта bzm отново се представи силно с Arc Warden, но Falcons изравни резултата.

В решаващата трета игра българинът запази високото си ниво със Sand King и помогна на Iron Wing да стигне до победата. Така отборът вече е с баланс 2:1 и увеличи шансовете си за класиране в плейофите.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от eSports

Алекс "Rainwaker" Петров и Luminosity отпаднаха безславно от Световното

Алекс "Rainwaker" Петров и Luminosity отпаднаха безславно от Световното

  • 13 авг 2026 | 16:39
  • 584
  • 0
BoomBoys се справи с Iron Wing на Божидар "bzm" Богданов във втория мач от TI 2026

BoomBoys се справи с Iron Wing на Божидар "bzm" Богданов във втория мач от TI 2026

  • 13 авг 2026 | 16:21
  • 887
  • 0
Георги "Jorko" Митев и Liquid получиха покана за IEM Пекин 2026

Георги "Jorko" Митев и Liquid получиха покана за IEM Пекин 2026

  • 13 авг 2026 | 15:15
  • 681
  • 0
Ударно начало на TI 2026 за Божидар "bzm" Богданов

Ударно начало на TI 2026 за Божидар "bzm" Богданов

  • 13 авг 2026 | 11:32
  • 650
  • 1
Кристофър "dexter" Нонг сподели колко е заработвал на върха в CS

Кристофър "dexter" Нонг сподели колко е заработвал на върха в CS

  • 12 авг 2026 | 20:21
  • 1012
  • 0
Тежък старт за Алекс "Rainwaker" Петров и Luminosity на Световното по CS2

Тежък старт за Алекс "Rainwaker" Петров и Luminosity на Световното по CS2

  • 12 авг 2026 | 16:22
  • 786
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално! ЦСКА представи Каталин Иту

Официално! ЦСКА представи Каталин Иту

  • 14 авг 2026 | 10:59
  • 27155
  • 125
Първият тест на Никола Цолов във Формула 1 е предвиден за края на месеца

Първият тест на Никола Цолов във Формула 1 е предвиден за края на месеца

  • 14 авг 2026 | 10:31
  • 20394
  • 14
Левски готви голям трансфер! "Сините" привличат сръбски национал

Левски готви голям трансфер! "Сините" привличат сръбски национал

  • 14 авг 2026 | 12:17
  • 24293
  • 61
Ето кога са мачовете на ЦСКА с ОФИ

Ето кога са мачовете на ЦСКА с ОФИ

  • 14 авг 2026 | 15:43
  • 3425
  • 21
Еуфория в синьо! Над 6500 левскари вече закупиха билети за мача с АЕК

Еуфория в синьо! Над 6500 левскари вече закупиха билети за мача с АЕК

  • 14 авг 2026 | 12:06
  • 16291
  • 72
Яна Титова: Историята на Бербатов е вдъхновяваща

Яна Титова: Историята на Бербатов е вдъхновяваща

  • 14 авг 2026 | 13:30
  • 6904
  • 4