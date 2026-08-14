Vitality продължава победния ход, SK се справи със Shifters

Vitality записа четвърта поредна победа в летния дял на LEC, след като победи GIANTX с 2:1. Френският тим спечели първата карта, но испанската организация изравни след силно представяне на мидлейнъра Даниел "Dyenn"Вера.

В другия мач SK Gaming победи Shifters с 2:0 и записа важен успех в битката за плейофите. MVP на срещата стана словенският съпорт Михаел "Mikyx" Мел. Така Vitality са трети, следвани от GIANTX, SK пък са седми, а Shifters държат последната позиция.

Снимка: LEC

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