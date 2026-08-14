Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Vitality продължава победния ход, SK се справи със Shifters

Vitality продължава победния ход, SK се справи със Shifters

  • 14 авг 2026 | 23:39
  • 200
  • 0
Vitality продължава победния ход, SK се справи със Shifters

Vitality записа четвърта поредна победа в летния дял на LEC, след като победи GIANTX с 2:1. Френският тим спечели първата карта, но испанската организация изравни след силно представяне на мидлейнъра Даниел "Dyenn"Вера.

В другия мач SK Gaming победи Shifters с 2:0 и записа важен успех в битката за плейофите. MVP на срещата стана словенският съпорт Михаел "Mikyx" Мел. Така Vitality са трети, следвани от GIANTX, SK пък са седми, а Shifters държат последната позиция.

Снимка: LEC

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от eSports

Карлсен стигна до финала на шахматния турнир на Световното по eSports

Карлсен стигна до финала на шахматния турнир на Световното по eSports

  • 14 авг 2026 | 22:18
  • 560
  • 2
Георги "Jorko" Митев и Алекс "Rainwaker" Петров с българско участие в DraculaN Season 7

Георги "Jorko" Митев и Алекс "Rainwaker" Петров с българско участие в DraculaN Season 7

  • 14 авг 2026 | 17:30
  • 486
  • 0
Божидар "bzm" Богданов блесна в елитна победа на Iron Wing над Falcons

Божидар "bzm" Богданов блесна в елитна победа на Iron Wing над Falcons

  • 14 авг 2026 | 16:14
  • 1201
  • 0
Андрей "B1ad3" Городенский: "Бяхме близо до промени в NAVI"

Андрей "B1ad3" Городенский: "Бяхме близо до промени в NAVI"

  • 14 авг 2026 | 12:35
  • 468
  • 0
Алекс "Rainwaker" Петров и Luminosity отпаднаха безславно от Световното

Алекс "Rainwaker" Петров и Luminosity отпаднаха безславно от Световното

  • 13 авг 2026 | 16:39
  • 591
  • 0
BoomBoys се справи с Iron Wing на Божидар "bzm" Богданов във втория мач от TI 2026

BoomBoys се справи с Iron Wing на Божидар "bzm" Богданов във втория мач от TI 2026

  • 13 авг 2026 | 16:21
  • 894
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 бързо се съвзе след драмата с ПАО и оглави върха, португалец съсипа “морето”

ЦСКА 1948 бързо се съвзе след драмата с ПАО и оглави върха, португалец съсипа “морето”

  • 14 авг 2026 | 23:09
  • 21053
  • 115
Гърци пращат футболист на Левски в Арис, двата клуба преговаряли

Гърци пращат футболист на Левски в Арис, двата клуба преговаряли

  • 14 авг 2026 | 20:25
  • 24706
  • 24
Официално! ЦСКА представи Каталин Иту

Официално! ЦСКА представи Каталин Иту

  • 14 авг 2026 | 10:59
  • 47687
  • 210
Велико! Стилияна Николова донесе на България първата квота за Лос Анджелис

Велико! Стилияна Николова донесе на България първата квота за Лос Анджелис

  • 14 авг 2026 | 22:15
  • 5128
  • 10
Григор Димитров не издържа физически и допусна обрат в Синсинати

Григор Димитров не издържа физически и допусна обрат в Синсинати

  • 14 авг 2026 | 21:24
  • 15670
  • 41
Фратрия подчини Берое и продължи с доброто си представяне

Фратрия подчини Берое и продължи с доброто си представяне

  • 14 авг 2026 | 20:38
  • 10827
  • 18