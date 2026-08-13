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  3. Алекс "Rainwaker" Петров и Luminosity отпаднаха безславно от Световното

Алекс "Rainwaker" Петров и Luminosity отпаднаха безславно от Световното

  • 13 авг 2026 | 16:39
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Алекс "Rainwaker" Петров и Luminosity отпаднаха безславно от Световното

Luminosity на Алекс "Rainwaker" Петров отпадна от Световното по електронни спортове след загуба с 0:2 (3-13, 15-19) от Spirit в долната част на група "A". Българинът и компания отстъпиха без битка на Ancient, но показаха много по-добра игра на Dust2.

Втората карта стигна до продължения, след като Luminosity пропусна два шанса да я затвори и да прати серията в решаваща трета карта. Spirit обаче спечели вторите продължения с 19:16 и сложи край на участието на българския състезател и неговия тим.

Над всички в серията бе donk, който завърши с впечатляващ рейтинг от 1.60 и 47 убийство. Петров пък записа 23 фрага.

Снимка: Luminosity Gaming

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