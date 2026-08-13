BoomBoys се справи с Iron Wing на Божидар "bzm" Богданов във втория мач от TI 2026

BoomBoys победи Iron Wing на Божидар "bzm" Богданов с 2:1 в дълга и напрегната серия от Dota 2. Двата тима си размениха първите две карти, преди BoomBoys да затвори мача с убедителен успех в третата.

4-0 was too boring, so we made things interesting.



We’ll play in the 1-1 bracket tomorrow. No more feed from here. pic.twitter.com/2BpwG1A9fl — 1win Dota 2 (@1windota2) August 13, 2026

Kiritych беше ключов за победата, като в решаващата карта с Drow Ranger записа 9 убийства и 16 асистенции. MieRo също се отличи с Largo и завърши с 13 убийства и 18 асистенции.

Iron Wing показа сериозна съпротива, но не успя да се възползва от силното представяне на bzm и 33 в отделните карти.

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