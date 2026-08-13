Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. BoomBoys се справи с Iron Wing на Божидар "bzm" Богданов във втория мач от TI 2026

BoomBoys се справи с Iron Wing на Божидар "bzm" Богданов във втория мач от TI 2026

  • 13 авг 2026 | 16:21
  • 92
  • 0
BoomBoys се справи с Iron Wing на Божидар "bzm" Богданов във втория мач от TI 2026

BoomBoys победи Iron Wing на Божидар "bzm" Богданов с 2:1 в дълга и напрегната серия от Dota 2. Двата тима си размениха първите две карти, преди BoomBoys да затвори мача с убедителен успех в третата.

Kiritych беше ключов за победата, като в решаващата карта с Drow Ranger записа 9 убийства и 16 асистенции. MieRo също се отличи с Largo и завърши с 13 убийства и 18 асистенции.

Iron Wing показа сериозна съпротива, но не успя да се възползва от силното представяне на bzm и 33 в отделните карти.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от eSports

Ударно начало на TI 2026 за Божидар "bzm" Богданов

Ударно начало на TI 2026 за Божидар "bzm" Богданов

  • 13 авг 2026 | 11:32
  • 520
  • 1
Кристофър "dexter" Нонг сподели колко е заработвал на върха в CS

Кристофър "dexter" Нонг сподели колко е заработвал на върха в CS

  • 12 авг 2026 | 20:21
  • 979
  • 0
Тежък старт за Алекс "Rainwaker" Петров и Luminosity на Световното по CS2

Тежък старт за Алекс "Rainwaker" Петров и Luminosity на Световното по CS2

  • 12 авг 2026 | 16:22
  • 761
  • 0
ultimate си намери нов отбор, след като Георги "Jorko" Митев зае мястото му

ultimate си намери нов отбор, след като Георги "Jorko" Митев зае мястото му

  • 12 авг 2026 | 10:50
  • 766
  • 0
FaZe задържа Neityu с постоянен трансфер

FaZe задържа Neityu с постоянен трансфер

  • 12 авг 2026 | 10:01
  • 448
  • 0
Рокади в CS състава на португалския Фамаликао

Рокади в CS състава на португалския Фамаликао

  • 11 авг 2026 | 17:47
  • 1005
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА поглежда към плейофите в Лига Европа с едно наум

ЦСКА поглежда към плейофите в Лига Европа с едно наум

  • 13 авг 2026 | 08:00
  • 28092
  • 144
ЦСКА би рекорда за най-посетен мач от началото на сезона

ЦСКА би рекорда за най-посетен мач от началото на сезона

  • 13 авг 2026 | 15:54
  • 9358
  • 40
АЕК има класа, но загуби една от най-важните си фигури

АЕК има класа, но загуби една от най-важните си фигури

  • 13 авг 2026 | 10:16
  • 33281
  • 21
Медалистът Саръбоюков в София: Най-сладко е да го направиш в последния опит

Медалистът Саръбоюков в София: Най-сладко е да го направиш в последния опит

  • 13 авг 2026 | 13:01
  • 6239
  • 1
Официално: Димитър Митов подписа с клуб, който доскоро игра в Бундеслигата

Официално: Димитър Митов подписа с клуб, който доскоро игра в Бундеслигата

  • 13 авг 2026 | 12:52
  • 8020
  • 17
Кои отбори ще стигнат до плейофния кръг в Лига Европа?

Кои отбори ще стигнат до плейофния кръг в Лига Европа?

  • 13 авг 2026 | 07:40
  • 10734
  • 0