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  3. Кристофър "dexter" Нонг сподели колко е заработвал на върха в CS

Кристофър "dexter" Нонг сподели колко е заработвал на върха в CS

  • 12 авг 2026 | 20:21
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Кристофър "dexter" Нонг сподели колко е заработвал на върха в CS

Кристофър "dexter" Нонг разкри колко сериозно са се променили приходите му през годините. Във видео в Instagram австралиецът сподели, че през 2023 г. е заработил рекордните за кариерата си около 452 хил. долара.

Сумата идва в най-силния финансов период в кариерата му, след участието на Мейджъра в Париж. За сравнение, през 2018 г. dexter е получавал едва 36 хил. австралийски долара годишна заплата в Grayhound, към които са се добавили още 15 хил. долара от наградни фондове.

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