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  3. Тежък старт за Алекс "Rainwaker" Петров и Luminosity на Световното по CS2

Тежък старт за Алекс "Rainwaker" Петров и Luminosity на Световното по CS2

  • 12 авг 2026 | 16:22
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Тежък старт за Алекс "Rainwaker" Петров и Luminosity на Световното по CS2

Алекс "Rainwaker" Петров и Luminosity стартираха със загуба участието си в груповата фаза на Световното по електронни спортове в дисциплината CS2.

GamerLegion спечели категорично с 13:3 на Nuke и изпрати българина и компания в елиминационния поток на група "А". Над всички за победителите беше Тимур "FL4MUS" Марев, който записа впечатляващите 1.85 рейтинг и 17 елиминации.

Следващият мач на Luminosity ще бъде срещу Team Spirit. Двубоят е от елиминационната част на потока, което означава, че загубилият ще напусне турнира. Срещата е утре от 16:55 ч.

Снимка: HLTV

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