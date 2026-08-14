Ясни са четвъртфиналистите на Европейското по водна топка за мъже до 20 години

Четвъртфиналите на Европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години, група Елит, което се провежда във Варна, вече са ясни след изиграването на плейофите на турнира.

Към заелите първите две места в предварителните групи "А" и "В" - Италия, Гърция, Испания и Сърбия, след изиграването на мачовете днес се присъединиха Унгария, Хърватия, Германия и Черна гора.

Унгарците се наложиха с 21:10 (7:3, 6:4, 2:1, 6:2) над отбора на Турция и утре от 16:15 часа ще играят четвъртфинал срещу Испания. Турският отбор пък среща от 12:30 часа Малта в спор за разпределение на местата от 9-о до 12-о.

Хърватия бе убедителна срещу Франция с 21:8 (6:1, 5:2, 5:3, 5:2) и ще срещне на четвъртфинала тима на Сърбия от 18:00 часа. „Петлите“ ще играят от 14:30 срещу Нидерландия в мач за класиране от 9-о до 12-о място.

Германия победи Нидерландия с 16:15 (3:5, 4:4, 6:2, 3:4) и на четвъртфиналите утре ще играе срещу Италия от 19:45 часа. Последният четвъртфинален мач е между Гърция и Черна гора от 21:15 часа. Черногорците надделяха над Малта със 17:15 (6:4, 3:5, 2:4, 6:2) и си осигуриха участие в елиминационната фаза.

Утре мачовете стартират в 9:00 часа с мача Словения – Чехия за 15-о – 16-о място. Двата отбора отпаднаха от елитната група на Европейското първенство.

В 10:45 България излиза в последната си среща от първенството. Националите ни се изправят срещу Румъния в пряк сблъсък за 13-ото място.

Както БТА информира, след успеха си днес над Чехия България запази мястото си в елита на първенството при мъжете до 20 години.

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