Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Ясни са четвъртфиналистите на Европейското по водна топка за мъже до 20 години

Ясни са четвъртфиналистите на Европейското по водна топка за мъже до 20 години

  • 14 авг 2026 | 02:58
  • 441
  • 0
Ясни са четвъртфиналистите на Европейското по водна топка за мъже до 20 години

Четвъртфиналите на Европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години, група Елит, което се провежда във Варна, вече са ясни след изиграването на плейофите на турнира.

Към заелите първите две места в предварителните групи "А" и "В" - Италия, Гърция, Испания и Сърбия, след изиграването на мачовете днес се присъединиха Унгария, Хърватия, Германия и Черна гора.

Унгарците се наложиха с 21:10 (7:3, 6:4, 2:1, 6:2) над отбора на Турция и утре от 16:15 часа ще играят четвъртфинал срещу Испания. Турският отбор пък среща от 12:30 часа Малта в спор за разпределение на местата от 9-о до 12-о.

Хърватия бе убедителна срещу Франция с 21:8 (6:1, 5:2, 5:3, 5:2) и ще срещне на четвъртфинала тима на Сърбия от 18:00 часа. „Петлите“ ще играят от 14:30 срещу Нидерландия в мач за класиране от 9-о до 12-о място.

Германия победи Нидерландия с 16:15 (3:5, 4:4, 6:2, 3:4) и на четвъртфиналите утре ще играе срещу Италия от 19:45 часа. Последният четвъртфинален мач е между Гърция и Черна гора от 21:15 часа. Черногорците надделяха над Малта със 17:15 (6:4, 3:5, 2:4, 6:2) и си осигуриха участие в елиминационната фаза.

Утре мачовете стартират в 9:00 часа с мача Словения – Чехия за 15-о – 16-о място. Двата отбора отпаднаха от елитната група на Европейското първенство.

В 10:45 България излиза в последната си среща от първенството. Националите ни се изправят срещу Румъния в пряк сблъсък за 13-ото място.

Както БТА информира, след успеха си днес над Чехия България запази мястото си в елита на първенството при мъжете до 20 години.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Водни спортове

Сара Къртис с втора поправка на рекорда на 50 метра гръб

Сара Къртис с втора поправка на рекорда на 50 метра гръб

  • 13 авг 2026 | 22:35
  • 511
  • 0
България победи Чехия на Европейското по водна топка

България победи Чехия на Европейското по водна топка

  • 13 авг 2026 | 15:09
  • 683
  • 0
Кейти Ледецки спечели първия си значим медал на родна земя

Кейти Ледецки спечели първия си значим медал на родна земя

  • 13 авг 2026 | 14:41
  • 828
  • 0
Дарен Кирилов отпадна в сериите на 50 метра гръб на Eвропейското

Дарен Кирилов отпадна в сериите на 50 метра гръб на Eвропейското

  • 13 авг 2026 | 14:19
  • 399
  • 0
Трима българи отпаднаха в сериите на 200 метра свободен стил на Европейското

Трима българи отпаднаха в сериите на 200 метра свободен стил на Европейското

  • 13 авг 2026 | 11:37
  • 1317
  • 8
България загуби от Франция след късен обрат, среща Чехия

България загуби от Франция след късен обрат, среща Чехия

  • 13 авг 2026 | 11:25
  • 1369
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА прескочи ада за плейоф в ЛЕ, Сенси е големият герой

ЦСКА прескочи ада за плейоф в ЛЕ, Сенси е големият герой

  • 13 авг 2026 | 22:56
  • 166256
  • 1002
Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа

Ето срещу кого ще се изправи ЦСКА за влизане в основната фаза на Лига Европа

  • 13 авг 2026 | 23:03
  • 45437
  • 54
ЦСКА 1948 и Черно море откриват кръг №5 в efbet Лига

ЦСКА 1948 и Черно море откриват кръг №5 в efbet Лига

  • 14 авг 2026 | 07:13
  • 522
  • 0
Христо Янев: Имахме цел ЦСКА да играе в Европа и я постигнахме

Христо Янев: Имахме цел ЦСКА да играе в Европа и я постигнахме

  • 13 авг 2026 | 23:24
  • 17696
  • 87
Страхотна Алекс Начева донесе втори медал на България от Европейското в Бирмингам!

Страхотна Алекс Начева донесе втори медал на България от Европейското в Бирмингам!

  • 13 авг 2026 | 23:22
  • 23510
  • 19
Реваншите в Лига Европа донесоха огромна радост за България, а един мач бе отложен заради мъгла

Реваншите в Лига Европа донесоха огромна радост за България, а един мач бе отложен заради мъгла

  • 14 авг 2026 | 02:42
  • 33248
  • 0