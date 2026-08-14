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Френският олимпийски шампион в плуването Флоран Маноду прекрати кариерата си

  • 14 авг 2026 | 08:36
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Френският олимпийски шампион в плуването Флоран Маноду прекрати кариерата си

Френският плувец Флоран Маноду, който е олимпийски шампион на 50 метра свободен стил на Олимпийските игри в Лондон през 2012 година, обяви сбогуването си със спорта по време на Европейското първенство по плуване в Париж.

"Две години по-късно обявявам края", каза 35-годишният французин пред френска телевизия в четвъртък, като се позова на факта, че не се е състезавал от Олимпийските игри в Париж през 2024, където спечели бронзов медал.

Маноду, който е един ог големите плувци на Франция, е спечелил шест олимпийски медала. Освен златния през 2012, той печели още три сребърни и два бронзови на четири участия. Флоран е по-малкият брат на Лор Маноду, която е олимпийска шампионка от 2004, както и многократна световна шампионка.

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Снимки: Gettyimages

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