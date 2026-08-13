Сара Къртис с втора поправка на рекорда на 50 метра гръб

Сара Къртис от Италия спечели златото със световен рекорд от 26.56 секунди на 50 метра гръб за жени на европейското първенство по плуване в Париж.

Къртис направи втора поправка на върховното постижение, след като вчера счупи рекорда в полуфиналните серии с 26.63 секунди.

Французойката Мори-Амбре Молу се класира втора (27.06). Лорън Кокс от Великобритания взе бронза (27.15).

Чешката плувкиня Барбора Сееманова спечели финала на 200 м свободен стил за жени. Тя постигна време от 1:54.38 минути.

Марит Стеенберген от Нидерландия зае второ място с време от 1:54.65, а Фрея Констанс Колбърт от Великобритания (1:55.81) допълни челната тройка.

Британецът Филип Новацки спечели златото на 200 метра бруст за мъже с 2:07.70 минути. Второто място отиде при Каспар Корбо от Нидерландия (2:07.78). Австриецът Лука Младенович грабна бронза (2:08.91).

В щафетата 4 по 100 м свободен стил за мъже първи са унгарците с 3:10.03, а второто място е за Русия с време 3:10.12. Хърватия взе бронза (3:11.08).

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