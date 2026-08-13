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България победи Чехия на Европейското по водна топка

  • 13 авг 2026 | 15:09
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България победи Чехия на Европейското по водна топка

България победи Чехия с 14:13 (6:3, 1:4, 4:2, 3:4) в мач за разпределение на местата от 13-о до 16-о място на Европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години във Варна. С успеха "трикольорите" запазиха мястото си в елитната група.Веселин Ганчев стана най-резултатен за домакините с 3 гола, а за Чехия Арсени Пашовски също завърши с 3 попадения.

През първата част Тимъти Трибил от Чехия и Ники Цветков от България получиха червени картони, а през последната и Ангел Георгиев.В другата среща за класиране от 13-о до 16-о място Румъния надделя над Словения със 17:10 (3:2, 3:3, 3:2, 8:3).Така след изиграването на тези две срещи е ясно, че Словения и Чехия отпадат от елитната група, а Румъния и България запазват местата си.

По-късно днес в 13:30, 16:00, 17:45 и 19:30 часа са плейофите за класиране на четвъртфиналите на турнира, където места вече си осигуриха заелите първите две места в предварителните групи А и В - Италия, Гърция, Испания и Сърбия.

Първият двубой е между Унгария и Турция, във втория мач ще играят Хърватия срещу Франция, третият сблъсък е между Германия и Нидерландия, а последният противопоставя Черна гора и Малта.

Победителят от първия мач ще играе на четвъртфиналите утре срещу Испания, спечелилият втората среща ще се изправи срещу Сърбия, победителят в третия двубой ще срещне Италия, а спечелилият последния мач ще играе с Гърция.

Загубилите ще играят за разпределение на местата от 9-о до 12-о.

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