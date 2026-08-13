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Василев е на 1/4-финал в Сърбия

  • 13 авг 2026 | 17:20
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Василев е на 1/4-финал в Сърбия

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Василев достигна до четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 30 000 долара.

19-годишният Василев, който е поставен под номер 7, спечели срещу сънародника си Джордж Лазаров след 6:1 в първия сет и отказване на 21-годишния Лазаров след 34 минути игра.  Така той ще играе утре срещу четвъртия в схемата Марат Шарипов (Русия) за място на полуфиналите.

Третият българин в турнира поединично Александър Толев, който премина през квалификациите, отпадна във втория кръг след поражение номер 3 Андрей Чепельов (Русия) с 2:6, 0:6.

Александър Василев по-късно днес ще участва и в надпреварата на двойки, където заедно с руснака Тимофей Дерепаско ще се изправят срещу четвъртите поставени руснаци Антон Аржанкин и Вардан Манукян за място в полуфиналите.

Също при дуетите Алекс Ганчев и партньорът му Саша Маес (Люксембург) бяха елиминирани на четвъртфиналите след 1:6, 2:6 срещу третите в схемата Душан Обрадович (Сърбия) и Стефан Хайта (Румъния).

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