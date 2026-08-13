Първият мач на Селта в Ла Лига за новия сезон отложен заради гъбички

Откриващият мач на Селта Виго в испанската Ла Лига срещу Осасуна е отложен заради гъбична инфекция, засегнала терена на стадион „Балайдос“, съобщи испанският клуб. Селта трябваше да бъде домакин на Осасуна в неделя, но мачът беше отложен с решение, договорено между двата клуба и Испанската футболна федерация (RFEF) след техническа проверка от Ла Лига. Вече е определена нова дата и срещата трябва да се проведе на 27 август.

Проверката установи, че гъбична инфекция е повредила тревната настилка на „Балайдос“, а неблагоприятните метеорологични условия са подкопали скорошния напредък в неговото възстановяване, оставяйки терена негоден за употреба.

𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢 𝗔𝗣𝗥𝗔𝗭𝗔𝗗𝗢 🚨 Debido a unha enfermidade do céspede, @LaLiga acordou cos clubs e a @RFEF aprazar o #CeltaOsasuna deste domingo.



𝗡𝗢𝗩𝗔 𝗗𝗔𝗧𝗔

🗓️ 27 de agosto

⏳ 20:30h

🏟️ Abanca Balaídos

🎟️ Entradas válidas

ℹ️ celtistas@celta.gal



𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢… pic.twitter.com/08Xjtc8PYA — Celta (@RCCelta) August 13, 2026

„Ла Лига, в координация с двата клуба и RFEF, се съгласи да отложи мача между Селта и Осасуна, насрочен за следващата неделя на „Абанка Балайдос“, поради проблем, засягащ тревната настилка на стадиона, която в момента е негодна за футбол“, се казва в изявление на лигата.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago