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  3. Първият мач на Селта в Ла Лига за новия сезон отложен заради гъбички

Първият мач на Селта в Ла Лига за новия сезон отложен заради гъбички

  • 13 авг 2026 | 19:52
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Първият мач на Селта в Ла Лига за новия сезон отложен заради гъбички

Откриващият мач на Селта Виго в испанската Ла Лига срещу Осасуна е отложен заради гъбична инфекция, засегнала терена на стадион „Балайдос“, съобщи испанският клуб. Селта трябваше да бъде домакин на Осасуна в неделя, но мачът беше отложен с решение, договорено между двата клуба и Испанската футболна федерация (RFEF) след техническа проверка от Ла Лига. Вече е определена нова дата и срещата трябва да се проведе на 27 август.

Проверката установи, че гъбична инфекция е повредила тревната настилка на „Балайдос“, а неблагоприятните метеорологични условия са подкопали скорошния напредък в неговото възстановяване, оставяйки терена негоден за употреба.

„Ла Лига, в координация с двата клуба и RFEF, се съгласи да отложи мача между Селта и Осасуна, насрочен за следващата неделя на „Абанка Балайдос“, поради проблем, засягащ тревната настилка на стадиона, която в момента е негодна за футбол“, се казва в изявление на лигата.

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Снимки: Imago

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