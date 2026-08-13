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Зверев заяви, че съкращаването на „Мастърс“ турнирите би помогнало

  • 13 авг 2026 | 12:55
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Зверев заяви, че съкращаването на „Мастърс“ турнирите би помогнало

Третият в световната ранглиста по тенис при мъжете Александър Зверев заяви, че съкращаването на „Мастърс“ турнирите до една седмица би помогнало на играчите да поддържат форма, вместо да се налага да менажират натоварването си и да бъдат селективни по отношение на това в кои състезания участват, пише агенция Reuters.

Яник Синер се оттегли от надпреварата в Монреал, за да даде приоритет на здравето си, след като защити титлата си от „Уимбълдън“, докато 24-кратният шампион от Големия шлем Новак Джокович също пропусна подгряващите турнири преди Откритото първенство на САЩ, за да контролира натоварването си. Карлос Алкарас е извън игра от април поради контузия на китката. Оттеглянията отново оставиха турнира на канадска земя без три от най-големите имена в спорта, след като триото пропусна и миналогодишното издание.

Шампионът от Откритото първенство на Франция Зверев, който загуби първия си мач в Монреал, коментира: „Мисля, че това идва от двуседмичните събития. За съжаление, особено ако след това има турнир от Големия шлем. Ако играеш навсякъде и си топ тенисист, прекарваш седем седмици в Северна Америка. Това е доста дълго време и мисля, че затова много топ играчи избират да не участват в Канада в продължение на няколко години. За съжаление, това е тъжната реалност.“

„Съвсем просто е. Направете така, че да бъдем тук две седмици, а не седем. Мисля, че това е лесно решение по отношение на участието на водещите състезатели“, добави германецът, говорейки преди турнира в Синсинати (САЩ).

От 2025 година насам седем от деветте турнира от сериите „Мастърс“ в календара се провеждат в рамките на 12 дни, като само турнирите в Монте Карло и Париж все още се играят в рамките на една седмица.

Тенисистите критикуват удължените събития, но от АТП заявиха, че те сами избират програмата си и че работят за създаване на стимули за подходящ брой мачове, които да се играят през сезона.

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