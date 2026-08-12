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  3. Християна Тодорова произнесе клетвата от името на съдиите на откриването на Световното по художествена гимнастика

Християна Тодорова произнесе клетвата от името на съдиите на откриването на Световното по художествена гимнастика

  • 12 авг 2026 | 15:06
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Християна Тодорова произнесе клетвата от името на съдиите на откриването на Световното по художествена гимнастика

Президентът на Световната гимнастика Моринари Ватанабе откри официално 42-о Световно първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт.

Церемонията беше изключително скромна. Тя започна с видеоклип за всички спортове под шапката на Международната федерация, участващите държави също бяха представени с флаговете на видео стена. След химна на Германия последваха речите на официалните лица - Моринари Ватанабе, Борис Райн - министър-председател на провинция Хесен и Алфонс Хьолцл, президент на германската федерация по гимнастика.

Силно начало на Ева Брезалиева на Световното във Франкфурт
Силно начало на Ева Брезалиева на Световното във Франкфурт

Бронзовата медалистка с ансамбъла на България от Рио 2016 Християна Тодорова произнесе клетвата от името на всички съдии и официални лица на шампионата.

„От името на всички съдии и официални лица обещавам, че ще изпълняваме задълженията си на това Световно първенство с пълна безпристрастност, като уважаваме и спазваме правилата, които го ръководят, в истинския дух на спортсменството“, каза тя.

Квалификациите при жените започнаха рано сутринта и ще продължат до около полунощ. С втори стартов номер сутринта Ева Брезалиева игра с обръч и топка. Тя е четвърта в многобоя след първите две групи и пета на отделните уреди. От 14.30 часа местно време започва четвъртата група, в която е европейската сребърна медалистка Стилияна Николова.

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