Силно начало на Ева Брезалиева на Световното във Франкфурт

Ева Брезалиева започна по отличен начин участието си в квалификациите в индивидуалната надпревара при жените на 42-о Световно първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт.

Българката играе в първата група с втори стартов номер и започна с композицията си с топка. В нея тя имаше две леки неточности и беше оценена с 25.850 точки, от които 11.100 трудност, 7.300 изпълнение и 7.450 артистичност.

Във второто си съчетание с обръч Брезалиева беше изключително стабилна и съдиите ѝ дадоха 27.350 (11.700, 7.850, 7.800).

След първата група националката е на четвърто място за многобоя със сбор от 53.200 точки. На двата отделни уреда Брезалиева също е на временна четвърта позиция.

Лидерка до момента е Даниела Муниц (Израел) с 56.350 точки (29.450 обръч и 26.900 топка), пред Тахмина Икромова (Узбекистан) с 55.000 (28.950 и 26.050), Ци Ван (Китай) с 54.750 (27.450 и 27.300), Ева Брезалиева с 53.200 и други.

Квалификацията днес продължава до около полунощ, тъй като в нея участват над 100 гимнастички. Втората българка Стилияна Николова ще играе също с обръч и с топка от 15.30 часа българско време. Първите четири групи състезателки днес ще представят композициите си с обръч и с топка, а вторите четири групи - с бухалки и с лента.

От 13.00 часа българско време е церемонията по откриването на шампионата във Франкфурт.

Съдия за България е Християна Тодорова, която днес е част от съдийския панел за трудност с тяло на обръч.

Квалификациите при жените важат за класирането за финала на многобоя, за отборното класиране и за определяне на финалистките на отделните уреди.

За финала на многобоя се класират първите 18 гимнастички, изиграли минимум три съчетания от квалификацията. Класирането се определя от сбора на трите най-добри резултата. Състезателките, които играят само един, или два уреда, не участват в многобоя, а допълват тима си за отборното класиране.

За отборната титла се влизат резултатите от всички осем индивидуални оценки на държавата, плюс двете оценки на ансамбъла от многобоя. Тези осем индивидуални оценки могат да бъдат изпълнени общо от две, или три гимнастички.

Финалите на всеки уред са с участието на топ осем от квалификацията.

Световното първенство във Франкфурт е и първа квалификация на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028. Първите три най-високо класирани индивидуални гимнастички на финала на индивидуалния многобой и първите три най-високо класирани ансамбъла в многобоя получават по една квота за своя национален олимпийски комитет.

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Снимки: Imago