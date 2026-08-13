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Форест излъга Леверкузен в предпоследната си контрола

  • 13 авг 2026 | 00:37
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Форест излъга Леверкузен в предпоследната си контрола

Нотингам Форест надви Байер (Леверкузен) с 2:1 в предпоследния мач от предсезонната подготовка и на двата отбора. Момчетата от града на Робин Худ поведоха още в 4-ата минута на срещата с гол на Дан Ндой, а в 33-тата Патрик Шик възстанови Паритета. Нататък двубоят отиваше към приятелско реми, но в заключителните секунди на редовното време Арно Калимюандо се разписа, за да зарадва двукратните европейски клубни шампиони.

Миналата кампания бе противоречив период и за двата отбора, след като Нотингам се бори за оцеляването си в Премиър лийг, но все пак стигна до полуфиналите в Лига Европа. Байер пък започна катастрофално, но се вдигна в хода на сезона и бе близо до класиране в Шампионската лига, но загуби прекия мач с Щутгарт в предпоследния кръг на Бундеслигата и ще трябва да играе в по-никсоранкираните надпревари на УЕФА.

Англичаните приключват предсезонната си подготовка с мач срещу Брест на 16 август (неделя) и нататък стартират сезон 2026/2027 на Острова с домакинство на Лийдс, което предстои на 22 август (събота). Германците пък финишират подготовката със сблъсък с Нюкасъл на 15 август (неделя), а първата официална изява е точно седмица по-късно и тя ще бъде гостуване на Веен от турнира за Купата на Германия.

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