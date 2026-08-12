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България загуби от Франция и ще играе за класиране от 13-то до 16-о място на Европейското първенство

  • 12 авг 2026 | 22:28
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България загуби от Франция и ще играе за класиране от 13-то до 16-о място на Европейското първенство

България загуби от Франция с 11:13 (2:2, 2:3, 3:3, 4:5) в последната си среща от група “С” и ще играе за разпределение на местата от 13-то до 16-о на Европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години, група Елит, което се провежда във Варна. След поражението българите са трети в групата с 3 точки и утре ще играят срещу Чехия от 11:45 часа. Франция зае второто място и по пътя към четвъртфиналите утре ще срещне Гърция или Унгария, в зависимост от последния мач в група “А” на турнира между Италия и Унгария. За домакините на турнира най-резултатен в мача стана Леон Касан с 5 гола.

В другия мач от нашата група Турция победи Словения с 26:8 (8:3, 5:0, 7:0, 6:5). С три успеха турският национален отбор зае първото място в групата с 9 точки, Франция е втора с 6 точки, България с 3 точки е на третото място, а тимът на словенците остана последен без спечелена точка.

България загуби от Турция втората си среща на Европейското първенство по водна топка
България загуби от Турция втората си среща на Европейското първенство по водна топка

В днешните мачове в група “D” Нидерландия победи Чехия с 20:6 (6:2, 4:1, 6:1, 4:2), а Малта надделя над Румъния с 13:12 (1:3, 6:3, 2:4, 4:2). Нидерландците завършиха на първо място в групата след три успеха и 9 точки. Втори остана тимът на Малта с 6 точки, трети са румънците с 3, а последен е отборът на Чехия без спечелена точка.

В група “В” Сърбия победи Черна гора след изпълнение на дузпи със 17:15 (4:5, 3:2, 5:3, 2:4, 3:1 при наказателните удари), в редовното време 14:14. В другата среща Испания победи Германия с 19:11 (4:1, 7:2, 5:1, 3:7). Надпреварата в групата спечели Испания с 8 точки, втори остана тимът на Сърбия с 6 точки, трета е Черна гора с 4 точки, а последна е Германия без точки.

България стартира с победа на Европейското по водна топка до 20 години
България стартира с победа на Европейското по водна топка до 20 години

В група “А” Хърватия загуби от Гърция с 14:16 (5:3, 4:6, 2:4, 3:3). По-късно е мачът между Унгария и Италия. Преди него Италия има 6 точки от 2 мача, Гърция е с 4 точки от 3 мача, Хърватия с 3 точки от 3 мача и Унгария с 2 точки от 2 мача.

Утре в 10:00 и 11:45 часа са срещите за класиране от 13-то до 16-о място между Румъния и Словения и Чехия и България.

Започва Европейското първенство по водна топка във Варна
Започва Европейското първенство по водна топка във Варна

В 13:30, 16:00, 17:45 и 19:30 часа са плейофите за класиране на четвъртфиналите на турнира, където места вече си осигуриха Италия, Испания и Сърбия, а четвъртият отбор ще стане ясен след последната среща от група “А” между Унгария и Италия.

Първата среща е между Хърватия или Унгария и Турция, във втория мач ще играят Гърция или Унгария срещу Франция, третият двубой е между Германия и Нидерландия, а последният противопоставя Черна гора и Малта.

Снимка: facebook.com/bulgarian.federation.water.polo

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