Давид Попович спечели трета европейска титла на 100 метра свободен стил след вълнуваща битка във финала с Егор Корнев

Давид Попович стана европейски шампион на 100 метра свободен стил за мъже за трети път в кариерата си след вълнуващ финал в дисциплината по време на шампионата на Стария континент по плуване в Париж.

Румънската звезда изоставаше след първата дължина, но с мощни финални метри изпревари руснака Егор Корнев и завоюва златото с нов рекорд на шампионатите - 46.56 секунди.

Kornev pushes David Popovici all the way, as the Romanian sets a new CR of 46.56 in the 100m Free 😱#EuropeanAquatics #Swimming #Paris2026 pic.twitter.com/4esrDPnIKT — European Aquatics (@EuroAquatics) August 12, 2026

Състезаващият се с неутрален статут Корнев остана със среброто с нов рекорд на Русия от 46.74 секунди. Бронзовото отличие е за унгареца Крищоф Милак с 46.87.

Олимпийският шампион Хуберт Кош спечели злато на 200 метра гръб. Кош се движеше под световния рекорд на Аарън Пиърсол от 2009 година, но на последната дължина върховото постижение му се изплъзна, като завърши първи с време 1:53.08 минута.

Втори е гръцкият състезател Апостолос Шискос с 1:53.81, а трети е италианецът Томас Чекон с 1:53.96.

Шведската легенда Сара Шьострьом триумфира във финала на 50 метра бътерфлай при жените с време 25,05 секунди. Белгийката Рос Ванотердайк завърши втора (25,12), а шведката Сара Юневик е трета (25,51).

Sarah Sjostrom 🇸🇪 impresses in the Women's 50m Butterfly Final here in Paris, touching at 25.05! 😮#EuropeanAquatics #Swimming #Paris2026 pic.twitter.com/x3lVopfmK3 — European Aquatics (@EuroAquatics) August 12, 2026

Британката Ангарад Еванс спечели титлата на 200 метра бруст за жени с нов рекорд на шампионатите - 1:04,87 минута. Втората се класира ирландката Мона Макшари (1:05,41), а третата е италианката Бенедета Пилато (1:05,89).

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