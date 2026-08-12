Давид Попович спечели трета европейска титла на 100 метра свободен стил след вълнуваща битка във финала с Егор Корнев

Давид Попович стана европейски шампион на 100 метра свободен стил за мъже за трети път в кариерата си след вълнуващ финал в дисциплината по време на шампионата на Стария континент по плуване в Париж.
Румънската звезда изоставаше след първата дължина, но с мощни финални метри изпревари руснака Егор Корнев и завоюва златото с нов рекорд на шампионатите - 46.56 секунди.
Състезаващият се с неутрален статут Корнев остана със среброто с нов рекорд на Русия от 46.74 секунди. Бронзовото отличие е за унгареца Крищоф Милак с 46.87.
Олимпийският шампион Хуберт Кош спечели злато на 200 метра гръб. Кош се движеше под световния рекорд на Аарън Пиърсол от 2009 година, но на последната дължина върховото постижение му се изплъзна, като завърши първи с време 1:53.08 минута.
Втори е гръцкият състезател Апостолос Шискос с 1:53.81, а трети е италианецът Томас Чекон с 1:53.96.
Шведската легенда Сара Шьострьом триумфира във финала на 50 метра бътерфлай при жените с време 25,05 секунди. Белгийката Рос Ванотердайк завърши втора (25,12), а шведката Сара Юневик е трета (25,51).
Британката Ангарад Еванс спечели титлата на 200 метра бруст за жени с нов рекорд на шампионатите - 1:04,87 минута. Втората се класира ирландката Мона Макшари (1:05,41), а третата е италианката Бенедета Пилато (1:05,89).Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google