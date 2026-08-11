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  3. Утре стартира 26-ото издание на регата „Кор Кароли"

Утре стартира 26-ото издание на регата „Кор Кароли"

  • 11 авг 2026 | 17:11
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Утре стартира 26-ото издание на регата „Кор Кароли"

Утре стартира 26-ото издание на регата „Кор Кароли, съобщиха организаторите. Варна отново ще бъде в центъра на българското ветроходство с емблематичното състезание, което повече от четвърт век събира най-добрите екипажи и превръща българското крайбрежие в арена на истински морски битки.

Регатата е част от програмата за Празника на Варна и ще се проведе от 12 до 16 август, като маршрутът ще премине през едни от най-живописните точки на българското Черноморие – Бургас, Свети Влас, Варна и Балчик.

В надпреварата ще се включат яхти в класовете ORC, IRC и „Конрад 25Р". За варненци и гостите на града най-интересната част предстои във Варненския залив, където част от гонките ще могат да бъдат наблюдавани отблизо.

Програма на регатата:

На 12 август в Бургас:

10:00–18:00 часа – регистрация и техническа инспекция

13:00 часа – Про-Ам гонка в Бургаския залив

18:00 часа – техническа конференция

На 13 август

08:00–10:00 часа – късна регистрация и инспекция

10:00 часа – първа крайбрежна гонка: Бургас – остров „Св. Иван" – Свети Влас

На 14 август

09:00 часа – втора крайбрежна гонка: Свети Влас – Варна

На 15 август във Варна

10:00 часа – гонки тип „банан“ (срещу и по вятъра) във Варненския залив

На 16 август – във Варна и Балчик

10:00 часа – трета крайбрежна гонка: Варна – Балчик – Варна

19:00 часа – награждаване и официално закриване;

Организатори на проявата са Фондация „Кор Кароли" и Яхтклуб „Кап. Г. Георгиев – Порт Варна" с подкрепата на Община Варна.

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