Утре стартира 26-ото издание на регата „Кор Кароли, съобщиха организаторите. Варна отново ще бъде в центъра на българското ветроходство с емблематичното състезание, което повече от четвърт век събира най-добрите екипажи и превръща българското крайбрежие в арена на истински морски битки.
Регатата е част от програмата за Празника на Варна и ще се проведе от 12 до 16 август, като маршрутът ще премине през едни от най-живописните точки на българското Черноморие – Бургас, Свети Влас, Варна и Балчик.
В надпреварата ще се включат яхти в класовете ORC, IRC и „Конрад 25Р". За варненци и гостите на града най-интересната част предстои във Варненския залив, където част от гонките ще могат да бъдат наблюдавани отблизо.
Програма на регатата:
На 12 август в Бургас:
10:00–18:00 часа – регистрация и техническа инспекция
13:00 часа – Про-Ам гонка в Бургаския залив
18:00 часа – техническа конференция
На 13 август
08:00–10:00 часа – късна регистрация и инспекция
10:00 часа – първа крайбрежна гонка: Бургас – остров „Св. Иван" – Свети Влас
На 14 август
09:00 часа – втора крайбрежна гонка: Свети Влас – Варна
На 15 август във Варна
10:00 часа – гонки тип „банан“ (срещу и по вятъра) във Варненския залив
На 16 август – във Варна и Балчик
10:00 часа – трета крайбрежна гонка: Варна – Балчик – Варна
19:00 часа – награждаване и официално закриване;
Организатори на проявата са Фондация „Кор Кароли" и Яхтклуб „Кап. Г. Георгиев – Порт Варна" с подкрепата на Община Варна.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google