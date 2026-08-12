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  3. Габриела Георгиева отпадна в сериите на 50 метра гръб на Европейското в Париж

Габриела Георгиева отпадна в сериите на 50 метра гръб на Европейското в Париж

  • 12 авг 2026 | 12:38
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Габриела Георгиева отпадна в сериите на 50 метра гръб на Европейското в Париж

Габриела Георгиева отпадна в сериите на 50 метра гръб за жени на европейското първенство по плуване в Париж.

Българската състезателка финишира с 37-о време 29.68 секунди, като не успя да доближи личното си постижение от 29.29 секунди и не намери място сред 16-те полуфиналистки.

Най-бърза в сериите бе италианката Сара Къртис с 27.31 секунди.

Габриела Георгиева участва в полуфиналите на коронната си дисциплина 200 метра гръб преди два дни, а в Париж й предстои още един старт на 100 метра гръб.

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