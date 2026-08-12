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Във Франкфурт текат последни приготовления преди началото на Световното първенство по художествена гимнастика

  • 12 авг 2026 | 01:51
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Във Франкфурт текат последни приготовления преди началото на Световното първенство по художествена гимнастика

Ден преди официалното начало на Световното първенство по художествена гимнастика домакините от Франкфурт продължават с последните приготовление преди началото на шампионата. Днес всички индивидуални гимнастички бяха в залата за подиум тренировки, а в германския град вече са представители на Световната гимнастика, треньори, медии и други.

Но организаторите все още не са приключили с работата си. В самата зала все още се довършават различни дейности около килима. Извън съоръжението се поправят тротоари, поставят се заграждения и се работи по оформяне на пространството пред него.

Стилияна Николова и Ева Брезалиева проведоха подиум тренировките си преди Световното
Стилияна Николова и Ева Брезалиева проведоха подиум тренировките си преди Световното

"Фестхале Франкфурт" (Festhalle Frankfurt) е историческа мултифункционална зала за събития, разположена на територията на Франкфуртския панаир (Messe Frankfurt). Тя има капацитет до 15 000 посетители и е една от най-известните локации за концерти, шоу програми, спортни събития и конгреси в Германия.

Впечатляваща сграда с огромен купол, открита през 1909 година, съчетава уникална атмосфера и модерен дизайн. Очаква се в следващите пет дни тя да приеме много любители на художествена гимнастика, особено за финалите от петък до неделя.

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