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  3. "Гладиаторите" подсилиха вратарския пост

"Гладиаторите" подсилиха вратарския пост

  • 11 авг 2026 | 18:44
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"Гладиаторите" подсилиха вратарския пост

ПФК Спартак (Пловдив) привлече в състава си вратаря Мартин Димитров.

Роденият на 20 март 1996 година в Пловдив страж е възпитаник на школата на Ботев (Пловдив) и има богат опит в българския футбол.

В своята кариера Мартин е носил екипите на Несебър, Царско село, Борислав (Първомай), Саяна (Хасково), Марица (Милево) и Гигант (Съединение).

Той има мачове в Първа и Втора професионална лига, както и сериозен опит в Трета лига.

През сезон 2025/26 Димитров бе сред основните фигури под рамката на Гигант (Съединение), записвайки 21 официални срещи.

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