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Дебютантите Тушев и Терзиев отпаднаха в сериите на 100 метра свободен стил на Европейското по плуване

  • 11 авг 2026 | 11:29
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Дебютантите Тушев и Терзиев отпаднаха в сериите на 100 метра свободен стил на Европейското по плуване

Дебютантите на голямо първенство Васил Тушев и Мирослав Терзиев отпаднаха в сериите на кралската дисциплина 100 метра свободен стил за мъже на Европейското първенство по плуване в Париж.

Двамата българи, които вчера бяха част от щафетата на 4 по 200 метра свободен стил, която подобри националния рекорд, не успяха да подобрят личните си постижения на 100-те метра в първия си индивидуален старт на Европейското. Тушев, 19-годишен, остана трети във втора серия с 51.97 секунди, а 18-годишният Терзиев завърши девети в по-силната трета серия с 51.24 секунди. Времето на Терзиев му отреди 80-о място в крайното подреждане, а Тушев е 82-и от общо 89 стартирали.

Най-бърз в сериите бе световният и европейски шампион в дисциплината Давид Попович от Румъния с впечатляващото време от 47.13 секунди.

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